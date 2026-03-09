Después de 57 años, demolieron importante colegio en Rionegro para dar paso a novedosa ciudadela educativa

El municipio de Rionegro comenzó el proceso de demolición de la histórica Institución Educativa Normal Superior de María para dar paso a la construcción de la nueva Ciudadela Educativa 4.0.
El inicio de esta etapa fue marcado por un acto simbólico en el que participaron estudiantes, docentes, directivos, egresados y representantes de la administración municipal.
Durante el encuentro, la comunidad educativa rindió homenaje a la historia del colegio y despidió las instalaciones que durante décadas fueron escenario de formación y vocación pedagógica.
Le puede interesar: Gobierno Nacional y Alcaldía de Rionegro entregaron nuevo megacolegio en el municipio