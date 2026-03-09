Después de 57 años, demolieron importante colegio en Rionegro para dar paso a novedosa ciudadela educativa

El municipio de Rionegro comenzó el proceso de demolición de la histórica Institución Educativa Normal Superior de María para dar paso a la construcción de la nueva Ciudadela Educativa 4.0. El inicio de esta etapa fue marcado por un acto simbólico en el que participaron estudiantes, docentes, directivos, egresados y representantes de la administración municipal. Durante el encuentro, la comunidad educativa rindió homenaje a la historia del colegio y despidió las instalaciones que durante décadas fueron escenario de formación y vocación pedagógica. Le puede interesar: Gobierno Nacional y Alcaldía de Rionegro entregaron nuevo megacolegio en el municipio

Un colegio con años de historia, pero también con una infraestructura que ya era hora de cambiar

La Normal Superior de María ha sido durante 153 años un referente académico para Rionegro y la región, formando generaciones de maestros y estudiantes. Sin embargo, su infraestructura (que tiene 57 años) será reemplazada por un complejo educativo moderno que busca responder a los retos actuales de la educación. Según informó la administración municipal, las labores de demolición avanzan de forma progresiva y técnica, priorizando la seguridad y el manejo adecuado de los materiales.

Entre los trabajos realizados se encuentran el retiro de cubiertas, vidrios, marcos, rejas y otros elementos estructurales que permiten preparar el terreno para la nueva construcción. De manera paralela, la primera etapa del proyecto Ciudadela Educativa 4.0 ya alcanza un avance del 11%. Actualmente, se adelantan obras como la construcción de pilas de cimentación, instalación de vigas y el levantamiento de siete columnas estructurales que harán parte de la base del nuevo complejo educativo. Entérese: Rionegro lanza su nuevo plan decenal de educación

Rionegro consolida el desarrollo educativo con diversos proyectos

Las autoridades reafirmaron este año su apuesta por un modelo de atención integral que trasciende la enseñanza en el aula y pone en el centro el bienestar, la inclusión, la salud emocional, la nutrición y el desarrollo humano de la comunidad educativa. Con una planta superior a los 700 docentes, el municipio garantiza acompañamiento académico permanente y procesos pedagógicos sólidos. A esto se suma la implementación de jornada única en 24 de las 37 sedes educativas, beneficiando a más de 5.800 estudiantes. El bienestar escolar se fortalece con la cobertura universal del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para más de 16.000 estudiantes, asegurando nutrición adecuada como base del aprendizaje. Le puede interesar: Universidades con más matriculados del país: así les va a las paisas y las virtuales De manera articulada, se consolida un modelo de educación inclusiva con 19 docentes de apoyo, modelos lingüísticos, intérpretes, docentes de apoyo académico especial y profesionales en capacidades y talentos excepcionales. Además, la Administración Municipal realizó la contratación de 6 nuevos psico-orientadores con recursos propios, fortaleciendo los procesos de salud mental, convivencia escolar, prevención de riesgos y acompañamiento emocional, como una política pública educativa centrada en el bienestar y la protección de niños, niñas y jóvenes.

La atención integral inicia desde la primera infancia. En educación inicial, se amplió la cobertura con nuevos grupos de prejardín y jardín en diferentes instituciones educativas del municipio, permitiendo aumentar la atención a más de 180 niños y proyectar la cobertura a cerca de 200 menores.

