Copacabana pasó de alerta verde a roja para actuar frente al invierno actual

El Municipio de Copacabana, en el extremo norte del Valle de Aburrá, declaró la alerta roja con el fin de atender las posibles emergencias que se presenten en lo que falta de la temporada invernal de fin de año.
La medida se tomó a través de la expedición del Decreto 120 del pasado miércoles, 19 de noviembre, que eleva el nivel de alerta de verde a roja en esa jurisdicción, con el fin de continuar atendiendo los 60 eventos que ocasionaron las lluvias caídas en los últimos días y prevenir posibles emergencias a futuro.
Aparte de la posibilidad de movilizar recursos del presupuesto municipal con este propósito, el decreto plantea la activación inmediata del Plan de Emergencias y Contingencias, el funcionamiento permanente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y la puesta en marcha de la Estrategia Municipal de Respuesta, todo esto en articulación con el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.