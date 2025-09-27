En la Universidad de Antioquia desarollaron combustible “verde” para aviones

Producir combustibles que no contaminen los cielos es uno de los retos mayores de la aviación en nuestro tiempo. Por ese motivo se considera un avance importante que científicos de la Universidad de Antioquia hayan desarrollado la fórmula de un biojet, que por definición es amigable con el ambiente. La parte no tan buena de la historia es que están “varados” por financiación para continuar con las etapas posteriores de su trabajo para escalar el producto hasta sacar cantidades industriales.
Los artífices de este prototipo capaz de levantar aeronaves y mantenerlas volando pertenecen al grupo de Procesos Químicos Industriales (PQI), adscrito a la U. de A.; su laboratorio queda en Sede de Investigaciones Universitarias (SIU).
“Es importante, porque contamos con el primer y único equipo piloto que permite producir de forma continua diésel renovable y combustible para aviación a partir de fuentes renovables. En este caso usamos aceite de palma”, explicó el coordinador del grupo, Luis Alberto Ríos, quien es PhD en Ciencias Naturales.
Es cierto que el biojet ya se ha desarrollado en otras partes del mundo, pero las fórmulas están protegidas bajo la condición de secreto industrial y por patentes que hacen costoso el acceso; de manera que resulta un honor para los científicos locales ubicarse en la cresta de la ola de la investigación al respecto.
A nivel global la competencia es por quién logra el milagro de producir ese insumo bajo condiciones que aparte de sostenibilidad ambiental garanticen sostenibilidad económica para el negocio del transporte aéreo.