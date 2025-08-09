Capturaron al presunto asesino de una mujer en Concordia: ya había pagado una condena por violencia intrafamiliar

Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios del municipio, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. La alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, relató que la expareja sentimental de la víctima “la agredió con arma cortopunzante y le ocasionó heridas graves que terminaron con su vida”.

El lamentable hecho se registró en la mañana del viernes 8 de agosto al interior de la vivienda de Ortiz Morales. Según el reporte de las autoridades, la mujer fue atacada con un cuchillo por su excompañero sentimental en medio de una discusión, al parecer, por su negativa a continuar la relación.

Lo más alarmante de este caso es que Restrepo Álvarez ya había cumplido una condena en 2020 por violencia intrafamiliar contra la misma víctima .

La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en tiempo récord de Oscar Darío Restrepo Álvarez, de 39 años , el presunto responsable del feminicidio de su expareja, María Aidé Ortiz Morales, de 51 años, ocurrido este viernes en el barrio Tulipanes de Concordia, Suroeste antioqueño.

La reacción de las autoridades fue inmediata. En un trabajo articulado entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional y la Fiscalía, se desplegó un operativo que permitió la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física. En solo 10 horas, el mismo 8 de agosto, fue capturado Oscar Darío Restrepo Álvarez, alias “Semigüey”, en la zona urbana de Concordia.

Las labores judiciales incluyeron el análisis de 40 minutos de grabaciones en video que permitieron seguir, paso a paso, los movimientos del presunto agresor, lo cual fue clave para sustentar la orden de captura.

El nombre del presunto feminicida ya figuraba en los registros judiciales por hechos de violencia contra la misma mujer. El comando del Departamento de Policía Antioquia destacó que Oscar Darío Restrepo Álvarez había cumplido una condena por violencia intrafamiliar en contra de María Aidé Ortiz Morales en el año 2020. Sin embargo, la mujer no habría denunciado nuevos hechos de violencia por parte de su excompañero antes de este fatal ataque.

Restrepo Álvarez fue dejado a disposición de la autoridad competente y será imputado por el delito de feminicidio agravado.

Este es el segundo feminicidio que se registra en Concordia en lo que va del año. En el caso particular de Concordia, se han reportado 10 asesinatos, de los cuales dos son mujeres, incluyendo el caso de Aidé y el de Yurany Romero Ramírez.

A nivel departamental, la situación es preocupante: en Antioquia se han registrado 57 asesinatos de mujeres en lo que va de 2025, lo que representa dos casos más que el año pasado, según los registros de la Policía Nacional. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar o de género a la línea 155 y a los canales de atención de la institución, reiterando que prevenir salva vidas.