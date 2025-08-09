Capturaron al presunto asesino de una mujer en Concordia: ya había pagado una condena por violencia intrafamiliar

La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en tiempo récord de Oscar Darío Restrepo Álvarez, de 39 años, el presunto responsable del feminicidio de su expareja, María Aidé Ortiz Morales, de 51 años, ocurrido este viernes en el barrio Tulipanes de Concordia, Suroeste antioqueño.
Lo más alarmante de este caso es que Restrepo Álvarez ya había cumplido una condena en 2020 por violencia intrafamiliar contra la misma víctima.
El lamentable hecho se registró en la mañana del viernes 8 de agosto al interior de la vivienda de Ortiz Morales. Según el reporte de las autoridades, la mujer fue atacada con un cuchillo por su excompañero sentimental en medio de una discusión, al parecer, por su negativa a continuar la relación.
Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios del municipio, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. La alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, relató que la expareja sentimental de la víctima “la agredió con arma cortopunzante y le ocasionó heridas graves que terminaron con su vida”.