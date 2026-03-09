Las maquinarias de Trujillo y Bedoya llevaron a sus candidatos al Congreso

Dos de los grandes vencedores de la contienda electoral al Congreso de la República fueron Carlos Andrés Trujillo y Julián Bedoya, dos políticos cuestionados, pero quienes demostraron su poder metiendo a los candidatos a los cuales les habrían brindado su apoyo, con apoyo de las maquinarias, tanto en territorio nacional como en el departamento.
Carlos Andrés Trujillo, quien fue senador durante dos periodos y pretende aspirar a la Alcaldía de Itagüí en las próximas elecciones regionales, puso todas sus cartas en Daniel Restrepo Cardona al Senado y en Jaime Cano a la Cámara de Representantes por Antioquia.