La banda marcial de adultos mayores de Barbosa busca apoyo para representar a Antioquia en el Carnaval de Barranquilla

‘Huellas por la vida’, la banda marcial de los adultos mayores del municipio de Barbosa, se prepara para cumplir uno de sus mayores sueños: representar a Antioquia en el Carnaval de Barranquilla de este año. Conformada por 36 integrantes, la agrupación busca recursos económicos para poder viajar y participar en una de las fiestas más tradicionales de Colombia.
Desde hace 13 años nació la banda como un espacio de aprendizaje, recreación y encuentro para los adultos mayores del municipio. La agrupación ha recorrido más de 20 ciudades de Colombia y es así como surgió esta oportunidad.