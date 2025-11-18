Antioquia es el departamento donde más personas mueren por descargas eléctricas: van 227 en 9 años

Las muertes por riesgos eléctricos se han convertido en un factor de especial preocupación para las autoridades en Antioquia, un departamento que, desde 2016, lidera las cifras de fallecimientos con más de 227 casos, superando a departamentos como Valle del Cauca (193), Bolívar (175) y Atlántico (162). Incluso, según el Instituto de Medicina Legal, el departamento tiene más casos que Bogotá, a la que supera por 91 muertes.

Este tipo de muertes son causadas por el paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano, lo que puede ocasionar quemaduras severas, daños en músculos o nervios y, en el peor de los casos, un paro cardiorrespiratorio.

El incremento de muertes y accidentes se debe a una combinación de factores. Según los expertos, algunas causas son la falta de cultura preventiva, la improvisación y el desconocimiento en instalaciones eléctricas. Este tipo de incidentes se han vuelto comunes en el departamento, incluso, muchos ciudadanos han estado cerca de morir electrocutados debido a un descuido.

“Había salido de la piscina, estaba lavando los platos y decidí poner a cargar el celular. Cogí un toma corriente que no estaba empotrado en la pared, sino que estaba suelto. Cuando lo agarré, inmediatamente me cogió la corriente. Estaba sin camisa, mojado y descalzo. La electricidad me tiró al piso y no podía respirar, ni gritar porque la lengua se me atravesó”, expresó un hombre que se salvó de milagro.

Los municipios con mayores cifras de muertes en Antioquia son Turbo, Bello, Segovia, Apartadó y Medellín, siendo esta última la ciudad que registra los índices más altos de fallecimientos en el departamento, con 25 casos desde 2016.

“En promedio, cada año mueren 25 personas en Antioquia, de las cuales cuatro son menores de edad, siendo Medellín la ciudad con más casos. Las principales circunstancias de los accidentes son el contacto directo e indirecto con la electricidad, los equipos defectuosos y el arco eléctrico, también conocido como descarga de alta corriente”, explicó Carlos Alberto Barranco Ahumada, líder de la Campaña de Seguridad Eléctrica del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (Cidet).

Por otro lado, los accidentes eléctricos también han aumentado en los últimos años. El departamento ocupa el sexto lugar en el país, con 137 casos, un promedio anual de 17 accidentes, de los cuales tres corresponden a menores de edad. Las ciudades que lideran las estadísticas en accidentalidad son Rionegro, Bello, Itagüí, Andes y Medellín. Nuevamente, la capital antioqueña ocupa el primer lugar en el departamento, con 76 accidentes en los últimos nueve años.