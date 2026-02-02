Mataron dentro de un carro a alias Mono Arley, histórico cabecilla de la banda El Ajizal, de Itagüí

Estrellado a pocos metros de una virgen quedó el carro en el que se transportaba Arley Horacio Espinal Patiño, alias Mono Arley, luego de que este hombre fuera baleado en múltiples oportunidades por sicarios que lo abordaron cuando transitaba por el barrio La Hortensia, de Itagüí. El fallecido es recordado por ser uno de los históricos cabecillas de la banda El Ajizal, al menos hasta su captura en 2013. El crimen de Espinal Patiño ocurrió a las 11:27 de la noche del domingo en la calle 81 con la carrera 54, cuando se movilizaba en su vehículo particular y desde una motocicleta y un carro le comenzaron a disparar al asiento del conductor en la cabeza. Inconsciente por los disparos, estrelló su carro a pocos metros de donde había una virgen. Tras el choque, un sicario se acerca hacia el puesto y lo remata, provocándole la muerte en el sitio. “Eso se escuchó una balacera muy fuerte, de muchos disparos, y cuando nos dimos cuenta, el carro se había chocado ahí, en la virgen. Los de las motos escaparon de una”, relató una persona que tuvo conocimiento de este ataque que le provocó la muerte a uno de los hombres más reconocidos del mundo criminal de la década pasada en Itagüí.

Historial delictivo

Este hombre era el máximo cabecilla de la banda El Ajizal hasta el 8 de noviembre de 2013, cuando la Policía Metropolitana lo capturó junto con otros 17 integrantes de esta estructura en un megaoperativo realizado en esta vereda de Itagüí, en el que a 12 los detuvieron mediante órdenes de captura, entre ellos a Mono Arley, y a otros seis cayeron en flagrancia durante estos procedimientos. El general Humberto Guatibonza, director del Gaula de la Policía Nacional cuando fue capturado Mono Arley, señaló que “recibimos la orden de desvertebrar esta banda que tenía azotada la zona del Centro de la Moda en Itaguí. hicimos una investigación prudente, tranquila hasta que realizamos las 17 capturas, quedando totalmente desmantelada la banda”. Entérese: Después de comerse una hamburguesa, acribilllaron a histórico cabecilla de La Oficina en un restaurante de Itagüí A todos los detenidos les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravada, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y extorsión. Pero la situación de Espinal Patiño era más crítica, puesto que también se le iniciaron procesos por varios homicidios que habría cometido desde que inició en el mundo criminal a mediados de los 90.

La imagen corresponde cuando a alias Mono Arley lo capturaron junto con otras 17 personas en el municipio de Itagüí en noviembre de 2013. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA

“El Mono Arley era un mito en Itaguí durante más de 20 años, todo el mundo lo vio delinquir, y las personas pensaban que nunca iba a ser capturado y hoy en día podemos decir que se encuentra preso y deberá responder por sus delitos”, destacó el general Guatibonza cuando se produjo esta detención, una de las más significativas contra el crimen organizado del Valle de Aburrá en ese momento. Le puede interesar: Hombre intentó asesinar a su madre de 75 años en Itagüí: ¿por qué lo hizo? Este hombre recibió una condena de 12 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, homicidio agravado, porte y tráfico de armas de fuego, desaparición forzada, invasión de tierras e instrumentalización de menores. Debió purgar su pena en la cárcel Doña Juana, en La Dorada, Caldas, donde estuvo internado hasta mayo de 2023, cuando logró su libertad condicional. Informes judiciales darían cuenta de que este hombre habría salido de prisión con la intención de recuperar el poder perdido, lo que habría llevado a confrontaciones dentro de esta vereda de Itagüí. Incluso habría sido víctima de múltiples atentados desde el momento que recobró su libertad, siendo el más reciente en marzo del año pasado en Medellín, del cual logró sobrevivir.

Identificaron vehículos de los homicidas

Tras el asesinato de este histórico cabecilla criminal, las autoridades de Itagüí empezaron las investigaciones y tienen identificadas una motocicleta y un carro particular que habrían participado en el ataque que le costó la vida. Todo mediante el apoyo de las cámaras de seguridad que hay en este municipio. Este es el primer asesinato que se registra este año en este municipio del sur del Valle de Aburrá, donde ocurrieron 11 casos el año pasado, la cifra más baja en su historia. De estos, siete estuvieron vinculados con casos de intolerancia. Diego León Torres, alcalde de este municipio, señaló que “la estrategia integral de seguridad de Itagüí sigue siendo referente a nivel nacional; una de las tasas de homicidios más bajas de la región. Ahora la nueva realidad nos lleva a trabajar de la mano con la comunidad para evitar que la intolerancia siga cobrando vidas, a sacar estas armas de las calles, a acompañar la salud mental de los ciudadanos y a generar espacios para la resolución pacífica de los conflictos”.

Bloque de preguntas y respuestas