Alerta en Itagüí por presencia de un paquete sospechoso en las afueras de la Alcaldía

La presencia de un paquete sospechoso a pocos metros del Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI), en el parque principal de este municipio, obligó a las autoridades a cerrar los alrededores de la sede de la alcaldía. Equipos de antiexplosivo realizaron las verificaciones correspondientes para establecer si hay riesgo de algún atentado.
El reporte de esta situación se hizo sobre las 8:35 de la mañana de este viernes, luego de que en la carrera 52 con la calle 50 se viera un paquete sospechoso, lo que generó la alerta por parte de las autoridades, lo que llevó a acordonar este sector.