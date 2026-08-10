Chocó, Valle, Quindío, Caldas y Risaralda reportan fallas de energía tras terremoto

El sector eléctrico colombiano no reporta daños en las plantas de generación térmica, pero sí en la distribución del servicio tras el fuerte sismo registrado a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto en Colombia.
De hecho, el sistema eléctrico colombiano registra una reducción preliminar del 18% en la demanda de energía tras el temblor registrado este lunes en el país.
El Ministerio de Minas y Energía señaló que la disminución está asociada a demanda no atendida en varios departamentos, principalmente Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda.
XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), señaló que la demanda de energía eléctrica del SIN ya se encuentra en 99% frente a la condición que registraba antes del evento sísmico.
El operador indicó que continuará realizando el seguimiento técnico de la situación y mantendrá la coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector, con el objetivo de preservar la confiabilidad y seguridad del Sistema Interconectado Nacional.
Su balance es más amplio: “Las afectaciones se presentaron en Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca”.