Chocó, Valle, Quindío, Caldas y Risaralda reportan fallas de energía tras terremoto

El sector eléctrico colombiano no reporta daños en las plantas de generación térmica, pero sí en la distribución del servicio tras el fuerte sismo registrado a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto en Colombia. De hecho, el sistema eléctrico colombiano registra una reducción preliminar del 18% en la demanda de energía tras el temblor registrado este lunes en el país. El Ministerio de Minas y Energía señaló que la disminución está asociada a demanda no atendida en varios departamentos, principalmente Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), señaló que la demanda de energía eléctrica del SIN ya se encuentra en 99% frente a la condición que registraba antes del evento sísmico. El operador indicó que continuará realizando el seguimiento técnico de la situación y mantendrá la coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector, con el objetivo de preservar la confiabilidad y seguridad del Sistema Interconectado Nacional. Su balance es más amplio: “Las afectaciones se presentaron en Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca”.

¿Qué está haciendo el Gobierno?

El MinMinas, junto con entidades del sector eléctrico, adelanta la verificación del estado de la infraestructura y evalúa alternativas para restablecer el servicio de manera segura.

La prioridad, según la entidad, es proteger a las personas mientras avanzan las labores para recuperar el suministro eléctrico en las zonas afectadas. El Ministerio expresó su solidaridad con las comunidades y familias afectadas y aseguró que continuará informando sobre la evolución del sistema eléctrico y las acciones de restablecimiento.

Gremios de energía

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg), sostuvo que hasta el momento no se han identificado daños relevantes en los segmentos de generación y transmisión. Entérese: Estas son las 5 propuestas de Antioquia a De la Espriella para recuperar al país en 100 días “Desde el punto de vista de generación y transmisión no hay ningún reporte de daños raros en la plantas térmicas”, afirmó Castañeda, quien señaló específicamente que las plantas térmicas ubicadas en el Valle no presentan inconvenientes.

En el caso de la generación hidráulica, el dirigente gremial indicó que las empresas todavía están evaluando las condiciones de las instalaciones.

Manizales, Pereira y Cali con falta de energía

Las principales afectaciones reportadas hasta el momento están relacionadas con la distribución de energía en las zonas que recibieron con mayor intensidad el impacto del sismo. Castañeda señaló que Manizales, Pereira y Cali presentan problemas de servicio en algunos puntos. Eso teniendo en cuenta que en Chocó todavía no hay reportes oficiales. En Manizales, la empresa CHEC ha informado de dificultades en determinados sectores, mientras que en Pereira y Cali también se registran afectaciones puntuales. De acuerdo con el presidente de Andeg, estos problemas se concentran principalmente en las zonas donde se presentó una mayor afectación por el movimiento telúrico. La Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), que forma parte del Grupo EPM, confirmó que dbido a la actividad sísmica registrada esta mañana, se presentan afectaciones en el servicio de energía en Caldas y Risaralda. “Nuestros equipos trabajan para normalizar el servicio lo antes posible. Agradecemos tu comprensión”, dijo.

¿Qué están haciendo las empresas para restablecer el servicio?

Las compañías del sector eléctrico adelantan evaluaciones de los sistemas y revisiones de las redes para determinar el alcance de las afectaciones y avanzar progresivamente en la recuperación del servicio. “Evaluando sistemas, obviamente evaluando todas las redes y mirando y trabajando para poder restablecer poco a poco, en la medida que se vaya pudiendo”, anotó Castañeda sobre el procedimiento que están siguiendo las empresas. El proceso implica revisar las condiciones de la infraestructura y determinar qué daños pueden estar ocasionando las interrupciones para avanzar con las labores de restablecimiento.

¿Por qué se presentan fallas en la distribución de energía?

El presidente de Andeg mencionó que las dificultades se concentran en la parte de distribución, que corresponde al tramo final del sistema eléctrico. El movimiento telúrico puede provocar la caída de árboles sobre las redes eléctricas y generar daños en la infraestructura. Además, los edificios que hayan sufrido afectaciones o colapsos también pueden impactar la prestación del servicio. “Se mueven árboles y caen árboles, tumban redes, edificios colapsados pues también obviamente afectan servicio”, señaló Castañeda.

De esta manera, mientras la generación térmica se mantiene sin daños reportados, las empresas concentran sus esfuerzos en evaluar y recuperar las redes de distribución afectadas.

16 municipios de Chocó están sin energía

Quizá una de las regiones más afectadas, y que mantiene con el servicio de energía eléctrica suspendido, es Quibdó y otros 16 municipios del Chocó atendidos por DISPAC. La Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (DISPAC) informó que las interrupciones obedecen a daños ocasionados en la infraestructura eléctrica como consecuencia del movimiento telúrico que afectó al occidente del país. De acuerdo con DISPAC, el sismo generó afectaciones en el sistema eléctrico departamental que obligaron a suspender el servicio tanto en Quibdó como en los otros 16 municipios que hacen parte de su área de atención. La compañía señaló que sus equipos técnicos y operativos trabajan en la evaluación de la infraestructura de transmisión y distribución para identificar los daños y determinar su magnitud. DISPAC activó un plan de contingencia para avanzar en la recuperación y normalización del servicio en el menor tiempo posible. Sin embargo, la empresa no entregó una hora estimada para el restablecimiento, debido a que primero debe concluir la evaluación técnica de la infraestructura afectada. La compañía indicó que las labores se adelantan priorizando la seguridad tanto de las comunidades como de los equipos encargados de atender la emergencia. La empresa señaló que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances de la situación a través de sus canales oficiales de comunicación, una vez sus equipos técnicos cuenten con información confirmada. DISPAC agradeció la comprensión de las comunidades del Chocó ante las afectaciones provocadas por el sismo y reiteró su compromiso de restablecer el servicio tan pronto como las condiciones lo permitan. Le puede gustar: Carta de MinEnergía alerta riesgo de apagón en el Caribe si Air-e no paga a las térmicas

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