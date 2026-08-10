7 aeropuertos en Colombia reportaron daños y 5 suspendieron los vuelos tras fuerte sismo de 7,4

La Aeronáutica Civil informó este lunes que el sismo de magnitud 7,4 registrado en Chocó generó afectaciones en diferentes aeropuertos del país, mientras equipos técnicos realizan inspecciones. La entidad señaló que mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura aeroportuaria y de las operaciones aéreas, luego del fuerte movimiento telúrico registrado a las 7:34 a. m. “Tras el sismo registrado esta mañana en Colombia, en este momento se registran afectaciones sobre diferentes aeropuertos”, informó la Aerocivil. Conozca más: Heridos graves y derrumbes de viviendas en Chocó: así se vivió el terremoto de esta mañana en su epicentro

Aerocivil reporta suspensión de operaciones comerciales en cinco aeropuertos tras terremoto

La Aeronáutica Civil informó que mantiene suspendidas las operaciones aéreas comerciales en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras se realizan inspecciones a la infraestructura tras el terremoto registrado en la mañana de este lunes. La entidad señaló que activó desde el primer momento sus equipos de bomberos aeronáuticos, salvamento y rescate (SAR) para apoyar las labores de atención y gestión del riesgo. Tras una reunión con las direcciones regionales, la Aerocivil indicó que se adelanta una evaluación de los posibles daños en las terminales para “mitigar riesgos posteriores”. Mientras permanecen suspendidos los vuelos comerciales, en estos cinco aeropuertos únicamente se están registrando “vuelos de carácter médico o aviación de Estado”, según el reporte oficial. En Popayán, además, continúan las restricciones operativas por las emisiones del volcán Puracé. La entidad informó que sus equipos de atención al usuario e intermediación permanecen disponibles para orientar a los pasajeros. Asimismo, recomendó a quienes tengan vuelos programados “consultar exclusivamente los canales oficiales de la Entidad” y mantener comunicación directa con sus aerolíneas para conocer posibles cambios en los itinerarios. La Aerocivil aseguró que su prioridad es garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y demás actores del sistema aéreo, y que entregará nueva información cuando se reactive el servicio de tránsito aéreo.

Aeropuerto de Cali se suma a terminales afectadas por el sismo de magnitud 7,4

La Aeronáutica Civil emitió un segundo reporte sobre las afectaciones ocasionadas por el fuerte sismo registrado esta mañana en Colombia. De acuerdo con la entidad, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali se suma a las terminales aéreas que presentan afectaciones tras el movimiento telúrico de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue localizado en Chocó. Como medida preventiva, las operaciones aéreas permanecen temporalmente suspendidas en esta terminal mientras se adelantan las verificaciones correspondientes sobre las condiciones de la infraestructura aeroportuaria. Tras la notificiación, la Aerocivil indicó, en su primer reporte, que se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. “Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura”.

Aeropuerto Matecaña, entre los puntos afectados