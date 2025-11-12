x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Emergencia por lluvias en Pueblorrico, Antioquia: evacuaron una vereda y hay más de 200 damnificados

La Gobernación de Antioquia indicó que ya se enviaron kits de alimentos, artículos de aseo, colchonetas y cobijas a la población damnificada.

  • Las fuertes lluvias dejaron un saldo de tres personas fallecidas y tres heridas en el municipio de Pueblorrico. FOTO: Cortesía Dagran
    Las fuertes lluvias dejaron un saldo de tres personas fallecidas y tres heridas en el municipio de Pueblorrico. FOTO: Cortesía Dagran
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

12 de noviembre de 2025
bookmark

La Gobernación de Antioquia activó protocolos de emergencia y desplegó un equipo técnico especializado para atender a las más de 200 personas damnificadas por los múltiples movimientos en masa provocados por fuertes lluvias en cinco veredas del municipio de Pueblorrico. La emergencia dejó un saldo de tres personas fallecidas, tres heridas y una vereda evacuada que está sin agua y energía.

El director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga Gómez, informó que se movilizó un grupo técnico para evaluar los daños, evacuar las viviendas en riesgo y entregar apoyo humanitario a las familias afectadas.

Le puede interesar: Aguaceros en Pueblorrico, Antioquia, provocaron deslizamientos que dejaron tres muertos y dos heridos

“Ya se está haciendo manejo de disponer que las vías puedan empezar a ser transitables. La Secretaría de Educación activó también todo lo que tiene que ver con la atención para los escolares y los procesos de verificar, junto con el equipo de profesionales, de geólogos, ingenieros, las condiciones de las escuelas para que pueda normalizarse esta situación”, explicó Zuluaga.

Las autoridades informaron que para atender la emergencia se activaron unidades del equipo de búsqueda y rescate de la Policía Nacional de Colombia, así como bomberos de los municipios de Tarso, Venecia, Jericó e Hispania, en apoyo al cuerpo de bomberos local de Pueblorrico. Asimismo, según afirmó el Dagran, se enviaron 50 kits de alimentos, 50 kits de aseo y 200 kits de noche entre artículos de aseo, colchonetas y cobijas a la población damnificada.

“Vamos a apoyar con arriendos durante tres meses, proyectados a otros seis. La Secretaría de Medio Ambiente, ha atendido cerca de 27 felinos y caninos, con todo lo que tiene que ver con vacunación, con toda la parte preventiva y atención primaria”, añadió el director.

La Secretaría de Salud de Antioquia también llegó al lugar para brindar atención psicosocial, mientras que la Secretaría de Infraestructura del departamento desplegó maquinaria amarilla para la remoción de escombros y material acumulado por los deslizamientos.

Entérese: Al alcalde de Pueblorrico, Antioquia, lo amenazaron por traslado de sindicados a otro municipio

En el marco de esta situación, la Gobernación realizó un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de definir medidas de mitigación y recuperación más amplias para la zona.

Las autoridades realizaron una petición a la comunidad para mantenerse alerta, evitar las zonas de riesgo y acatar las medidas de evacuación cuando sean necesarias.

Temas recomendados

Lluvias
Deslizamientos de tierra
Damnificados
muertos
Antioquia
Pueblorrico
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida