Lo que nadie quería leer: Antioquia llegó a los 200 quemados por pólvora, la cifra más alta en el departamento de la última década

No hubo campaña, manifiesto, reflexión o capacitación anti pólvora que valiera para evitar que en Antioquia no se acudiera a la pirotecnia durante las festividades de fin e inicio de año. El desacato primó y, por infortunio, hoy 7 de enero de 2026, el departamento alcanzó la cifra de 200 quemados, el reporte más alto en los últimos 10 años.
Lo triste del asunto radica en el poco o nulo interés de muchos en si hay o no tragedias producto de la quema de pólvora, daños que no solo afectaron a personas, también a cientos de animales domésticos y de fauna silvestre que incluso, terminaron muertos producto de los estallidos.
Y es que para colmo de males, el último caso reportado en Antioquia corresponde a un menor de 14 años de edad, quien terminó con daño ocular después de que un volador irrumpiera su vivienda en un barrio de Medellín.