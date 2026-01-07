x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Lo que nadie quería leer: Antioquia llegó a los 200 quemados por pólvora, la cifra más alta en el departamento de la última década

El municipio que lidera el consolidado de casos es Medellín con 79 personas lesionadas. Conozca más detalles.

  • El más reciente caso que hizo que Antioquia llegara a los 200, involucró a un menor de 14 años quien resultó con daño ocular. FOTO COLPRENSA.
    El más reciente caso que hizo que Antioquia llegara a los 200, involucró a un menor de 14 años quien resultó con daño ocular. FOTO COLPRENSA.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 6 horas
bookmark

No hubo campaña, manifiesto, reflexión o capacitación anti pólvora que valiera para evitar que en Antioquia no se acudiera a la pirotecnia durante las festividades de fin e inicio de año. El desacato primó y, por infortunio, hoy 7 de enero de 2026, el departamento alcanzó la cifra de 200 quemados, el reporte más alto en los últimos 10 años.

Lea más: Desolador: de 45 animales silvestres afectados por pólvora en diciembre de 2024 en Antioquia, se pasó a 157 en 2025

Lo triste del asunto radica en el poco o nulo interés de muchos en si hay o no tragedias producto de la quema de pólvora, daños que no solo afectaron a personas, también a cientos de animales domésticos y de fauna silvestre que incluso, terminaron muertos producto de los estallidos.

Y es que para colmo de males, el último caso reportado en Antioquia corresponde a un menor de 14 años de edad, quien terminó con daño ocular después de que un volador irrumpiera su vivienda en un barrio de Medellín.

Mientras la ocupación en las unidades de quemados de niños y adultos está al 100% en el departamento, son más los casos que siguen presentándose y mayor el incumplimiento a la norma, lo que evidencia la falta de cultura ciudadana y la poca empatía por el bienestar propio y ajeno.

De los 200 quemados por pólvora en Antioquia, 65 son menores de edad y 135 son adultos, y en total van 19 amputaciones. El municipio que encabeza el consolidado de personas lesionadas por pólvora es Medellín: ya son 79 casos, 23 más de los que se reportaron en el mismo período del año pasado en la capital antioqueña. Las otras localidades que más aportan a la desoladora cifra son Itagüí con 10, Bello con 8, Girardota con 6, Sonsón y Marinilla con 5 cada uno, y Cáceres, Puerto Triunfo, Remedios, El Bagre, La Ceja, Santuario, Tarazá y Turbo con 4, también, cada uno.

En la temporada 2024-2025 hubo 150 casos a corte del 7 de enero del año inmediatamente anterior, lo que da a entender que en el mismo periodo de la temporada 2025-2026 hay un incremento del 33,3%.

Las manos siguen siendo la parte del cuerpo que queda más comprometida después de las lesiones con pólvora, de este tipo hay 90 casos; 58 personas tuvieron heridas en el rostro, 42 en miembros superiores, 28 en el tronco y 23 en los ojos.

Entérese: ¡Qué miedo! Globos con pólvora, lanzados desde Itagüí, generaron alarma en el Valle de Aburrá

La única buena noticia, o mejor, la menos negativa de todo este reporte, es que no se han presentado casos de intoxicación por ingesta de fósforo o licor adulterado con metanol, al igual que en el mismo periodo de la temporada pasada.

Los controles por parte de las autoridades encargadas seguirán al igual que las campañas anti pólvora, más aún cuando falta el cierre de la temporada vacacional: el puente de Reyes. No obstante, después de superar una cifra histórica en un ítem tan negativo, queda una leve esperanza en la comunidad, siendo esta la única que puede revertir esta situación y darle fin, de una vez por todas, a tantas tragedias ocasionadas por la quema de pólvora que empañan cualquier celebración.

Temas recomendados

Quemados
Pólvora
Heridos
Fin de año
Menores de edad
amputaciones
Año Nuevo
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida