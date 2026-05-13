Mujer fue asesinada a golpes, al parecer, por su pareja en el oriente de Medellín: el hombre fue capturado

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer cobra una víctima. Se trata de una joven de 18 años, a quien habrían asesinado a golpes en medio de un altercado con quien sería su compañero sentimental en el oriente de Medellín.
La muerte de esta mujer, identificada como Juliana Giraldo Zuluaga, ocurrió a la 1:54 de la mañana de este miércoles en la diagonal 17E con la calle 56B, en el barrio La Libertad, comuna 8 (Villa Hermosa), dentro de una vivienda donde la mujer fue agredida en múltiples ocasiones hasta que le ocasionaron la muerte.