Mujer fue asesinada a golpes, al parecer, por su pareja en el oriente de Medellín: el hombre fue capturado

La muerte de esta mujer, identificada como Juliana Giraldo Zuluaga, ocurrió a la 1:54 de la mañana de este miércoles en la diagonal 17E con la calle 56B, en el barrio La Libertad, comuna 8 (Villa Hermosa), dentro de una vivienda donde la mujer fue agredida en múltiples ocasiones hasta que le ocasionaron la muerte.

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer cobra una víctima. Se trata de una joven de 18 años, a quien habrían asesinado a golpes en medio de un altercado con quien sería su compañero sentimental en el oriente de Medellín.

De acuerdo con los vecinos, la pelea entre la mujer y su compañero sentimental, de 23 años, comenzó desde las 11:00 de la noche, donde se escucharon gritos, golpes y múltiples lanzamientos de objetos dentro de la propiedad.

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Finalmente, a esa hora de la madrugada la pelea se silenció y las autoridades hicieron presencia en el lugar, encontrando el cadáver de Juliana sobre la cama de la habitación en la que se encontraban estas dos personas.

Por estos hechos, las autoridades procedieron con la captura de un hombre de 23 años, quien es señalado de provocarle la muerte a esta mujer y en próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para responder por este hecho.

Las autoridades investigan si este caso se debería a un ataque de celos por parte del procesado o si se debió a los reiterados hechos de violencia que se presentaban entre ambos, los cuales habrían sido denunciados por los vecinos.

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En este caso también debió intervenir Policía de Infancia y Adolescencia, puesto que Juliana tenía un hijo de menos de dos años, el cual se encontraba en la vivienda donde ocurrió el crimen. Al menor se le inició un proceso de restablecimiento de derechos.