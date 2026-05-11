FedEx conecta a empresas nacionales con 220 países

En medio de la reconfiguración del comercio global, FedEx ha consolidado a Colombia como un nodo logístico relevante en América Latina, apoyado en infraestructura, conectividad aérea y soluciones tecnológicas orientadas al e-commerce. La compañía opera directamente en el país desde 2011 y mantiene una ruta diaria en Boeing 767-300 hacia Miami, lo que le permite conectar a exportadores locales con más de 220 países y territorios.
La operación local se apalanca en más de 300 colaboradores, una red de más de 90 vehículos, 23 centros de envío y ocho centros de distribución. Esta base ha sido clave para responder al crecimiento del comercio transfronterizo, especialmente en sectores como moda, café y flores, donde FedEx ha fortalecido su rol como facilitador logístico.
“FedEx está respondiendo a los retos de la cadena logística global mediante eficiencia operativa, reducción de tiempos de tránsito y digitalización de herramientas para los clientes”, señala la firma.