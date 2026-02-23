Un día como hoy 24 de febrero

CUATRO MILITARES MÁS IMPLICADOS EN TORTURAS

Medida de aseguramiento contra tres oficiales y un suboficial del Ejército dictó el juez penal militar por estar implicados en torturas contra 21 soldados del batallón Patriotas de Honda, Tolima. La Defensoría Regional del Pueblo señaló que 9 soldados más fueron maltratados en el mismo Batallón.