Un día como hoy 10 de marzo

Ciudades como Medellín y Bogotá se enguyen, literalmente, el suelo urbano que pueden edificar. Planeación Nacional estima que, al ritmo de construcción de 2005, el inventario de tierra disponible en Medellín se agotaría en cuatro años. El reto, según el Gobierno, está en poner a vivir más gente por cada hectárea urbana.

IMPUNES 205.000 SUMARIOS

En 1972 entraron en proceso 200.000 sumarios y solo hubo 3 mil decisiones definitivas, en 1973 la cifra fue de 230.000 sumarios, de los cuales fueron fallados 33 mil y en 1974 el número de sumarios en el campo penal fue de 265.000 contra 66 mil decisiones definitivas. Esto indica la más tremenda impunidad en Colombia.