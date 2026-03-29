Influencer Verified, un sistema para regular el marketing con influencers

Los colombianos pasamos en promedio 3,6 horas al día en redes sociales, una cifra superior a la media mundial que es de 2,7 horas, pero cercana al promedio de América Latina, que alcanza las 3,7 horas, según el Digital 2026 Global Overview Report.

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Todo ese tiempo que pasamos ahí, navegando o más bien naufragando, en busca de entretenimiento, inspiración, distracción o antojos, explica el crecimiento impresionante del marketing de influencers en el mundo.

Según el portal Statista, en 2025 se estimó que el valor del mercado global de marketing de influencers alcanzaría más de 32.000 millones de dólares estadounidenses, un 35% más que el año anterior.

Colombia no escapa a esa realidad. En el país, hay más de 640.000 perfiles considerados influencers que mueven anualmente alrededor 618.000 millones de pesos. Es un mercado enorme, pero poco regulado. De ahí surge Influencer Verified, el primer estándar operativo y auditable para influencers en Latinoamérica.

“Esto nace de la experiencia de años de trabajo con marcas, porque vimos que las métricas y los resultados son una parte muy importante, pero que hay un mundo aparte que causa muchos dolores de cabeza, problemas y alto riesgo y es el cumplimiento y el profesionalismo de los mismos influencers”, dice Max Beck, uno de los creadores de la estrategia.

El sistema, que se lanzó oficialmente hace más o menos un mes, está diseñado para asegurar que los creadores no solo tengan alcance, sino condiciones reales de profesionalismo, responsabilidad y cumplimiento frente a las marcas.

El sistema evalúa a los influencers bajo tres dimensiones: profesionalismo, experticia / desempeño real y ética y cumplimiento. Es un proceso híbrido que combina tecnología –análisis de datos y validaciones automáticas– con evaluación humana especializada, incluyendo revisión documental, entrevistas con psicólogos y expertos de la industria. Es como tener una licencia profesional.

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Este sistema busca disminuir los riesgos que pueden surgir de la relación laboral entre los influenciadores y las marcas.

“Los influencers ya no son un nicho, son el área de marketing que más crece, es una industria gigante, y cualquier industria debe tener sus reglas y sus formas de asegurar el cumplimiento profesional”, dice Max Beck.

Aunque el foco, por ahora, son las marcas, Influencer Verified también está desarrollando programas de formación y capacitación que prepararán a los creadores de contenido para cumplir con los estándares requeridos y acceder al proceso de verificación.

Este sistema que fue creado y diseñado en Colombia, ha verificado a más de 600 influencer en sus primeros meses de operación, pero está pensado para ser un modelo replicable y escalable en otros países de la región.