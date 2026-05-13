Video | Hombre ingresó a un colegio y agredió a su hijo en Bogotá: fue capturado

Una situación violenta sucedió en un colegio de la localidad de Engativá, en Bogotá, cuando un padre ingresó sin autorización a las instalaciones de la institución para agredir a su hijo menor de edad.

El caso ha generado conmoción debido a que ocurrió en presencia de los demás estudiantes y del personal docente, quienes llamaron a la Policía Nacional para que lo capturara.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el hombre habría irrumpido de manera arbitraria frente al vigilante de seguridad, quien trataba de obstruir su ingreso; sin embargo, al ver al menor al pie de la puerta, el adulto procedió a golpearlo en varias oportunidades.

“Este hombre llegó a un colegio en Engativá e ingresó de manera arbitraria, agrediendo al vigilante y posteriormente golpeando fuertemente a un menor de edad, quien era su hijo. Las cámaras de seguridad le hicieron seguimiento a cada uno de sus pasos mientras llegaba la Policía”, expresó la entidad.

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Las autoridades llegaron al sitio para detener al padre por el delito de violencia intrafamiliar, según lo que se observó en las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

El menor, por su parte, fue trasladado a un centro médico para evaluar las lesiones ocasionadas por la agresión física en su contra. “El uso de la tecnología y el trabajo de las autoridades ha permitido que en la localidad este delito haya disminuido un 96 %”, se lee en un post de X.