Más de 1.500 funcionarios retenidos por bloqueos de comunidades afro y campesinas en Bogotá

En la mañana de este lunes se han registrado varios bloqueos en distintas zonas de Bogotá. Particularmente, en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN), en la localidad de Teusaquillo, sobre la Avenida El Dorado. Por estos bloqueos, se establece que al menos 1.500 funcionarios del Estado estarían retenidos. Además, se registraron retenciones en los juzgados administrativos, ubicados en el occidente de la capital.
Sobre esto, funcionarios y empleados de la Rama Judicial señalaron que integrantes de comunidades indígenas bloquearon las puertas de acceso a la sede judicial, lo que impide tanto la entrada como la salida del personal.
De acuerdo con los reportes, en el lugar, situado en la carrera 57 # 43-91, se impide la salida tanto de la entrada de las instalaciones de la sede.