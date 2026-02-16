Fact check a Petro y su defensa del impacto del salario mínimo sobre inflación, desempleo y crecimiento económico

En la noche del domingo 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución. En la emisión de 19 minutos y 36 segundos, el mandatario se enfocó en el auto del Consejo de Estado que suspendió temporalmente el salario mínimo del 23,7%. Brindó argumentos con verdades a medias, cuestionables y hasta falsas, sobre el crecimiento económico, la inflación y el desempleo. Aquí el chequeo de los datos. El presidente Gustavo Petro aseguró que los datos recientes contradicen las advertencias de algunos sectores empresariales que anticipaban un fuerte impacto inflacionario y un aumento significativo del desempleo tras la expedición del decreto de salario mínimo. Entérese: Suspensión del salario mínimo: 6 cosas que debe saber y por qué este lunes será el día clave Petro citó incluso un análisis del banco estadounidense JPMorgan, el cual, según dijo, proyecta un panorama favorable para el empleo en Colombia durante este año. De acuerdo con el presidente, el informe destaca que la “ruta de solidez del empleo colombiano está abierta” y la califica como “muy sólida”. Hay que decir que ese informe de JPMorgan es verdadero y analiza el notable desempeño del mercado laboral en Colombia durante el cierre de 2025 e inicios de 2026.

Pero el informe destaca que la tasa de desempleo cerró el año pasado en un mínimo histórico; es decir, todo este impacto fue antes del incremento del salario mínimo. De hecho, el informe se titula: “Colombia: Labor market at full throttle before the minimum wage hike” (Colombia: El mercado laboral a toda marcha antes del aumento del salario mínimo).

Incluso, algo que no mencionó el jefe de Estado es que ese mismo documento advierte que tras el incremento del salario mínimo podría presentarse “un posible incremento en la informalidad”.

¿El nivel de la inflación es de los menores del siglo?

El segundo argumento del mandatario radica en que los datos recientes contradicen las advertencias de algunos sectores empresariales que anticipaban un fuerte impacto inflacionario. El presidente aseguró que la inflación de enero registró un crecimiento de “apenas 0,25%” mensual y descartó que el resultado esté asociado al aumento del salario mínimo. El chequeo de las cifras sugiere que las afirmaciones de Petro cuestionables: los precios en enero realmente crecieron un 1,18% en enero, según los propios datos del Dane. La variación del 0,25% se presentó en el dato anual al pasar del 5,1% en diciembre pasado a 5,31% en enero. Le puede gustar: La economía colombiana creció 2,6% en 2025, revela el Dane Petro también dijo: “La inflación ha bajado a un nivel que también es de los menores en la historia de este siglo. Hemos descendido de 13 a 5%”. La versión de Petro es falsa; la lectura de Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen, revela que la variación de precios de enero fue un registro elevado: “el cuarto más alto en lo corrido del siglo XXI”. Según el experto, si bien el dato ya refleja parte de los efectos del salario mínimo del 23,7%, todavía falta otra parte de ese golpe, por lo que “es previsible que las presiones inflacionarias se continúen intensificando en los próximos meses”.

Por otro lado, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas, reconoció que es cierto que ha descendido la inflación, pero “no es verdad que sea de las menores de este siglo. La inflación en promedio se ubicó cerca a su meta del 3%”.

¿El mayor impacto fue por la carne?

El presidente también dijo que el comportamiento de los precios respondió a otros factores diferentes al salario mínimo, entre ellos el nivel de las tasas de interés y la escasez estacional de algunos alimentos como el tomate y la yuca. No obstante, señaló que el mayor impacto provino del aumento en el precio de la carne de res, “que acumuló un alza de 11% en el último año, más del doble de la inflación anual, que cerró en 5%”. Esa versión de Petro es cuestionable: según el Dane, el componente de carne de res y derivados sí acumula una inflación anual del 11,73%. Sin embargo, las divisiones de gasto mensual sugieren que los precios en restaurantes y hoteles, con una variación mensual de 2,94%, jalonaron la inflación. Le siguió transporte, con un alza de 2,14%. Entérese: Inflación arrancó el año en 5,35%: corrientazo fue lo que más caro se puso Hay que reconocer que las ventas externas de carne de res sí subieron un 34% el año pasado frente a 2024, cuando se enviaron 29.448 toneladas a otros países. Pero, según Óscar Cubillos, director de la oficina de planeación y economía de Fedegán: “No es cierto que las exportaciones tengan ese impacto sobre la inflación, lo que está generando la variación es que la gente está consumiendo más carne de res en el último año y medio (...)”.

¿El crecimiento económico va bien?

Más tarde, el presidente dijo que el incremento del salario mínimo en su Gobierno estaba funcionando “hasta ahora”. Y añadió: “Estamos creciendo (la economía) al 3,5, 3,1%”. Los datos del Dane apuntan a que lo dicho por Petro es cuestionable: el PIB en Colombia se expandió 3,6% en el tercer trimestre de 2025, una cifra cercana a las anotadas por el jefe de Estado. Aun así, los datos más recientes, publicados este lunes 16 de septiembre, revelaron que el crecimiento anual de la economía en 2025 fue de 2,6%, un dato por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban entre un 2,8% y 3%. Le puede interesar: Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo

¿El desempleo más bajo del siglo?

En la alocución también indicó que: “La cantidad de trabajo, de ocupación laboral ha aumentado como nunca en el siglo”. Una lectura rápida a las cifras de mercado laboral sí sugiere que el nivel de desempleo fue de 8,9% en 2025, la cifra más baja desde 2001. La afirmación del presidente es verdadera, pero para los expertos esa lectura es simplista. Alejandro Barrera, director de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de Manizales, sostuvo que la premisa del mandatario ignora las profundas fragilidades del mercado laboral colombiano. Aunque el dato luce favorable en perspectiva agregada, más de la mitad de las capitales registran tasas de dos dígitos y algunas superan el 13%, con casos críticos como Quibdó o Buenaventura. Además, el país aún tiene más de 2,3 millones de desempleados y 14,5 millones de personas inactivas —en su mayoría mujeres—, mientras 1,9 millones de ocupados se declaran subempleados, es decir, insatisfechos con sus ingresos. Consulte: “Le falta caminar el campo”: Petro vuelve a cuestionar al gerente del Banrep por subir tasas Barrera añadió que es cuestionable la calidad del empleo creado. Si bien la ocupación aumentó en 791.000 personas entre 2024 y 2025, buena parte de los nuevos puestos se concentró en actividades de baja productividad, como expendios de comida, confecciones, panadería y empleo público. La informalidad absorbió cerca de la mitad del crecimiento y hoy supera los 13 millones de trabajadores, con tasas estancadas alrededor de 55%-56% y picos superiores al 60% en varias ciudades y sectores.

Bloque de preguntas y respuestas