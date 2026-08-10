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Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

En la mañana del lunes 10 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Conozca las medidas de prevención que los expertos recomiendan.

  • Así quedaron algunos edificios en Cali luego del temblor que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. FOTO: Cortesía.
    Así quedaron algunos edificios en Cali luego del temblor que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 11 horas
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad nacional encargada de monitorear en tiempo real las amenazas naturales en el país, emitió un boletín preliminar con los detalles del sismo ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto.

De 7,4 fue la magnitud del temblor que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros. Hasta ahora se han reportado afectaciones en varias ciudades de Colombia como Quibdó, Manizales y Pereira.

Contexto: Atención: Largo y fuerte temblor de magnitud 7.4 sacudió esta mañana a Colombia, ¿lo sintió?

Ante el fuerte sismo, que hizo que algunas edificaciones fueran evacuadas de emergencia, muchas personas se preguntan cuáles son las otras medidas de seguridad que se deben tomar durante y después de una situación así.

Para esto, instituciones especializadas en atención de desastres, como la Cruz Roja, han publicado un listado de recomendaciones que puede seguir para proteger su vida y la de sus seres queridos.

La primera que debe seguir cuando perciba que está temblando es la más importante y una de las más básicas: conservar la calma, a pesar del miedo, y no salir corriendo, ya que puede terminar lesionado o herir a otros.

Si está dentro de una vivienda o edificio

En ese caso, lo que sugiere la Cruz Roja Colombiana es activar el plan familiar que, con antelación, haya creado con su familia para situaciones de riesgo como esta. En este deberían determinarse asuntos como cuál es el lugar más seguro de la casa, identificar dónde se ubican los artículos de emergencia y fijar un punto de encuentro o una forma de comunicarse después de que haya pasado el evento.

Simultáneo a esto, la segunda recomendación consiste en buscar un sitio seguro para protegerse: hay que alejarse de las ventanas, bibliotecas, espejos, u otros objetos pesados que puedan caer. Mientras el sismo está ocurriendo, si es posible, debería ubicarse debajo de una mesa resistente o escritorio.

Si está en la calle

En caso de que no esté en el interior de una edificación, lo mejor es buscar un espacio despejado, sin construcciones aledañas, árboles ni cables eléctricos. Y si está en un lugar que no es su casa, es bueno que, al llegar a un sitio desconocido, identifique las salidas de emergencia, las cuales, en espacios públicos, deben estar siempre señalizadas.

Si está conduciendo

O, si está manejando, lo que sugiere la Cruz Roja es comenzar a disminuir la velocidad poco a poco, parquear en un lugar despejado y permanecer en el vehículo hasta que el sismo finalice.

¿Qué debo hacer después de un temblor?

Cuando el temblor haya finalizado, lo más importante es comprobar si su familia, vecinos y usted tienen algún tipo de lesión y si es posible brindar primeros auxilios con implementos que hayan a la mano.

Después de corroborar que todos se encuentren bien, lo que sigue es revisar cuidadosamente si su vivienda sufrió daños: tenga cuidado con objetos cortopunzantes, analice techos y paredes, y también inspeccione que fuentes de agua y que no hayan fugas de gas. En caso de que encuentre anomalías en alguno de estos puntos, lo mejor es evacuar.

Durante los primeros minutos de la emergencia, también se recomienda utilizar los celulares solo en llamadas urgentes, ya que la señal puede llegar a colapsar. Sintonice la radio, por ejemplo, para estar informado de lo que ocurre en su ciudad y para conocer las indicaciones que dan las autoridades competentes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué se debe hacer durante un temblor si está dentro de una vivienda?
Durante un sismo, lo recomendable es conservar la calma, no salir corriendo y buscar un lugar seguro dentro de la vivienda. Debe alejarse de ventanas, espejos, bibliotecas y objetos pesados que puedan caer y, si es posible, protegerse debajo de una mesa o escritorio resistente.
¿Qué hacer después de un sismo para verificar si una vivienda es segura?
Después del temblor, primero se debe comprobar que usted, su familia y sus vecinos no tengan lesiones y, si es posible, brindar primeros auxilios. Luego, revise cuidadosamente la vivienda en busca de daños en techos y paredes, objetos cortopunzantes y posibles fugas de agua o gas. Si encuentra alguna anomalía, lo recomendable es evacuar.
¿Qué hacer durante un sismo si está conduciendo o se encuentra en la calle?
Si está conduciendo, debe disminuir la velocidad de manera gradual, estacionar en un lugar despejado y permanecer dentro del vehículo hasta que termine el sismo. Si está en la calle, debe buscar un espacio abierto, alejado de construcciones, árboles y cables eléctricos.

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