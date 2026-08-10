La gran duda de Nacional: ¿por qué Cardona está por encima de Rengifo?

Una de las primeras decisiones que ha generado debate alrededor de Atlético Nacional en el proceso de Lucas González es el rol de Juan Manuel Rengifo. El juvenil, que fue una de las grandes revelaciones del semestre anterior y terminó siendo considerado una de las principales joyas del club, no ha conseguido desplazar a Edwin Cardona de la posición de creativo. Y aunque el técnico ha sido claro en que mientras Rengifo siga en Nacional tendrá participación, la sensación que dejan sus primeras decisiones es que Cardona parte como titular y el joven como alternativa.
La discusión no pasa por desconocer la calidad ni la experiencia de Cardona. De hecho, González ha mostrado desde el comienzo una confianza enorme en el experimentado volante. En uno de los primeros entrenamientos incluso se le escuchó decirle que, si hacía en los partidos oficiales lo que estaba haciendo en las prácticas, volvería a ser “el mejor 10 de Colombia”. Esa frase deja ver la expectativa que tiene el entrenador con uno de los futbolistas de mayor talento de su plantilla.