La gran duda de Nacional: ¿por qué Cardona está por encima de Rengifo?

La discusión no pasa por desconocer la calidad ni la experiencia de Cardona. De hecho, González ha mostrado desde el comienzo una confianza enorme en el experimentado volante. En uno de los primeros entrenamientos incluso se le escuchó decirle que, si hacía en los partidos oficiales lo que estaba haciendo en las prácticas, volvería a ser “el mejor 10 de Colombia”. Esa frase deja ver la expectativa que tiene el entrenador con uno de los futbolistas de mayor talento de su plantilla.

Una de las primeras decisiones que ha generado debate alrededor de Atlético Nacional en el proceso de Lucas González es el rol de Juan Manuel Rengifo. El juvenil, que fue una de las grandes revelaciones del semestre anterior y terminó siendo considerado una de las principales joyas del club, no ha conseguido desplazar a Edwin Cardona de la posición de creativo. Y aunque el técnico ha sido claro en que mientras Rengifo siga en Nacional tendrá participación, la sensación que dejan sus primeras decisiones es que Cardona parte como titular y el joven como alternativa.

Después de la derrota 1-0 frente a América, González volvió a defender esa postura. Ante la pregunta por la edad de su nómina, explicó que un futbolista juega porque es bueno y no por ser joven o veterano. Incluso sostuvo que, normalmente, entre más años tiene un jugador, mayor conocimiento adquiere del juego, aunque reconoció que el cuerpo técnico debe administrar mejor sus cargas y tiempos de recuperación.

Ahí está precisamente uno de los puntos que alimentan la discusión. González ha insistido en que utilizará a los jugadores que considere en mejores condiciones, especialmente desde el punto de vista físico. Por eso, más que cuestionar la titularidad de Cardona, la pregunta que aparece entre los hinchas es si hoy el experimentado volante realmente está por encima de Rengifo en ritmo, dinámica y capacidad para darle velocidad al juego de Nacional.

Rengifo también quedó condicionado por la posición

El clásico frente a América dejó otro elemento para el análisis. González decidió darle ingreso a Rengifo en lugar de Matheus Uribe, quien hasta ese momento había sido uno de los futbolistas más destacados de Nacional. La modificación permitió la entrada del juvenil, pero también lo obligó a comenzar varios metros más atrás de la zona donde puede hacer mayor daño.

Rengifo demostró en el semestre anterior que su mayor virtud aparece cuando puede recibir cerca del área, asociarse con los delanteros y acelerar las jugadas. Al ubicarlo en una posición más retrasada, Nacional aprovechó parte de su capacidad para manejar la pelota, pero no necesariamente explotó su principal virtud: la creatividad en los últimos metros.

No es un detalle menor. Una cosa es evaluar a Rengifo como mediapunta, cerca del área y con libertad para llegar al último tercio, y otra muy diferente hacerlo desde una posición en la que debe participar mucho más en la elaboración y en la recuperación. Por eso, utilizarlo como recambio de Uribe tampoco permite establecer con absoluta claridad si actualmente está en condiciones de quitarle el puesto a Cardona.

¿Por qué no jugar con los dos?

Diego Arias, el anterior entrenador de Nacional, ya había encontrado una fórmula que permitía tener juntos a Cardona y Rengifo, especialmente en posiciones ofensivas. Esa alternativa sigue sobre la mesa y podría ser una solución para evitar que la discusión se reduzca a elegir entre uno u otro.

El problema es que Lucas González parece tener una idea diferente de cómo estructurar su equipo. Su propuesta parte de una ocupación específica de los espacios y de determinados comportamientos cuando Nacional tiene la pelota. Por eso, no necesariamente la presencia simultánea de los dos jugadores garantiza que ambos puedan rendir en sus mejores condiciones.

Pero la fórmula podría tener sentido en determinados partidos. Cardona aporta pausa, experiencia, lectura y último pase; Rengifo, por su parte, puede darle otra dinámica, movilidad y velocidad a la circulación. No son exactamente el mismo futbolista y, precisamente por eso, podrían complementarse en lugar de competir directamente por el mismo puesto.

El verdadero examen será el tiempo

La decisión de González no debería juzgarse únicamente por un partido. El técnico apenas comienza su proceso y tiene derecho a construir su equipo alrededor de los jugadores en los que más confía. Además, el propio entrenador ha dejado claro que Rengifo tendrá oportunidades mientras permanezca en la institución.

Sin embargo, el juvenil ya demostró que tiene condiciones para ser importante. Su rendimiento anterior generó expectativas y ahora tendrá que competir por minutos con un jugador que cuenta con la plena confianza de su entrenador.