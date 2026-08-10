Videos | Al menos 61 muertos en Pereira y Risaralda tras temblor; hay daños estructurales y el aeropuerto está cerrado

Un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José de Palmar en Chocó provocó importantes daños estructurales en Pereira, donde ya se reportaron las primeras pérdidas humanas y graves daños estructurales. Inicialmente, el alcalde de la capital risaraldense, Mauricio Salazar, confirmó que hasta el momento se han reportado 39 personas fallecidas tras el sismo generado en la mañana del lunes, 10 de agosto. Lea también: Terremoto de magnitud 7.4 y réplica sacudieron esta mañana a Colombia: así están las ciudades y aeropuertos más afectados Horas más tarde, el gobernador Juan Diego Patiño declaró ante Blu Radio que en Pereira y varios municipios de Risaralda ya los muertos ascienden a 61 personas. Los decesos se habrían presentado en La Celia y Santuario. Asimismo, el gobernador Patiño ha manifestado inconvenientes en varios hospitales del departamento e inclusive, en uno de ellos, el Hospital Santa Mónica, de Dosquebradas, requiere una planta eléctrica para seguir funcionando. Centros de salud de Pereira y La Virginia también presentan dificultades

De las personas que perdieron la vida en la capital risaraldense, tres fueron en el aeropuerto, pues este lugar se vio gravemente afectado por el movimiento telúrico. En el interior de la terminal aérea se desprendieron partes de la construcción.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Matecaña hace parte de la lista de terminales que se encuentran cerradas mientras se evalúa los daños.

Este aeropuerto fue reformado hace aproximadamente 6 años, pues el 1 de septiembre de 2020 en Pereira se inauguraba el nuevo edificio con paneles solares para el ahorro de energía, 120 cámaras de seguridad y una mejor iluminación para la pista.

Adicional a las pérdidas humanas, varios videos de ciudadanos difundidos a través de redes sociales muestran cómo hubo edificaciones que sufrieron averías e inclusive se desplomaron algunas viviendas.

En el departamento ya se instaló un Puesto de Mando Unificado con el presidente Abelardo de la Espriella quien ya anunció que estará en Pereira acompañando a los afectados y coordinar desde allí la respuesta del Estado a los damnificados.

Balance nacional incluye afectaciones en infraestructura y salud

El reporte consolidado presentado durante la reunión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, con corte a las 12:30 p. m., registró de manera preliminar 111 personas fallecidas y 87 heridas en el país. Estas cifras corresponden al balance nacional y no modifican el reporte específico entregado por la Alcaldía de Manizales. En materia de infraestructura, el balance nacional contabilizó 61 edificios colapsados, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas totalmente destruidas y 18 centros de salud con afectaciones en sus plantas físicas. En cuanto a movilidad, las autoridades reportaron 18 vías nacionales averiadas. Además, se ordenó la suspensión total de las operaciones comerciales en seis aeropuertos de la región afectada debido a fallas estructurales registradas en las terminales aéreas. El Gobierno Nacional también informó que fue decretado formalmente el Estado de Desastre Nacional, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención de las personas afectadas en las zonas con mayores reportes de emergencia.

Sismo de magnitud 7,4 tuvo epicentro en Chocó

De acuerdo con el reporte técnico, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026. El epicentro fue ubicado en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el evento sísmico se encuentra entre los de mayor magnitud registrados en el país durante la última década. Hasta el mediodía se habían contabilizado más de 18 réplicas en la misma zona tectónica, con magnitudes entre 1,4 y 4,8. En Pereira, las autoridades continúan con la verificación de estructuras, la atención de los daños reportados y el seguimiento a las condiciones de la red hospitalaria, mientras avanzan las labores de los organismos de emergencia.

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