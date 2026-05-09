Yosua, el rapero mexicano que pedalea en Medellín para vender tacos de canasta

Medellín está llena de taquerías. Hay en los centros comerciales, en las calles, en las bombas de gasolina, en fin. El plato insignia de la gastronomía mexicana está por todas partes, como si fuera un plato típico local. Yosua Iram fundó hace un año La Chingada, una taquería sobre ruedas dedicada al taco de canasta.
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Yosua nació en el DF, la capital mexicana, hace 34 años, y hace cinco llegó a Medellín, no con la idea de los tacos, sino de la música: quiere ser cantante, hace rap.
Lo de los tacos es un desembale, pero le ha dado tanto o más reconocimiento que la música, porque Yosua tiene una sazón deliciosa y una energía y un ingenio incomparables.
–Llegó la proteína, el preentreno, tacoooos, tacos de canasta –grita Yosua cuando pasa por un parque donde se hace street workout (ejercicios con el propio peso corporal) el otro nombre de las barras.
El circuito de Yosua comprende el parque de El Poblado y el parque Lleras, en los límites de Provenza –la única calle por la que no puede transitar pues para vender allí tendría que estar registrado en la corporación del barrio–. Sale todos los días con su bicicleta, adaptada especialmente para el negocio. Ahí lleva ensamblada la canasta de los tacos, una nevera pequeña, un tarro para la basura, una canasta para dos salsas, servilletas, el papel a cuadros donde sirve los tacos y una cajita con los guantes, que usa para despachar.