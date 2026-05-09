Tesla ordenó retirar más de 218.000 carros por falla crítica que aumentaría el riesgo de accidentes

Un retraso en la visualización de las imágenes de asistencia al retroceder mientras se conduce ha obligado a la reconocida empresa Tesla a retirar 218.868 vehículos del mercado en Estados Unidos.
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La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) identificó recientemente que este fallo técnico compromete la visibilidad del conductor, elevando el riesgo de colisiones durante las maniobras en reversa.