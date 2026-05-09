El arquero uruguayo Washington Aguerre rompió silencio y se pronunció sobre polémica en final contra Santa Fe, ¿qué dijo?

El arquero uruguayo Washington Aguerre, que fue titular habitual del Medellín en 2025 y atajó en las dos finales que disputó el cuadro rojo el año pasado contra Independiente Santa Fe, por Liga, y frente al Atlético Nacional, por Copa BetPlay, se pronunció después de la polémica que se generó por un presunto desacuerdo entre los jugadores y directivos en unos premios que habría influido en el “bajo” rendimiento de algunos en el partido de vuelta contra el cuadro bogotano.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8