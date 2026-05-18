Shakira estrenó adelanto “Dai Dai” con Messi, Maradona y el Pibe Valderrama

La cantante colombiana Shakira volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar un adelanto del video oficial de Dai Dai, el tema musical con el que acompaña el ambiente rumbo al Mundial de 2026 y que ya genera furor entre los fanáticos del fútbol y de la artista. En el clip compartido en redes sociales aparecen imágenes de algunas de las máximas leyendas del balompié mundial, entre ellas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Carlos Valderrama, Diego Maradona, además de otros referentes históricos como Pelé, David Beckham, Andrés Iniesta, Kaká, Romario, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

El video mezcla momentos históricos y actuales del fútbol, en una apuesta visual cargada de nostalgia y celebración deportiva. Para muchos usuarios en redes sociales, la propuesta reafirma a Shakira como una de las artistas más ligadas a los eventos futbolísticos más importantes del planeta. Siga leyendo: La justicia española falla a favor de Shakira y ordena devolverle más de 64 millones de dólares La barranquillera ya había marcado una era con canciones como Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica 2010 y La La La durante Brasil 2014, por lo que muchos de sus seguidores la llaman ahora “la reina de los mundiales”. “Las calles no olvidarán tus icónicas canciones del Mundial”, “Solo tú sabes hacerlo reina” y “No importa cuántas canciones tengamos, esta siempre será icónica”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores tras el adelanto del videoclip. Sin embargo, las reacciones también estuvieron marcadas por referencias a Gerard Piqué, expareja de la artista y padre de sus hijos. Algunos usuarios comentaron que el exdefensor español no aparece mencionado entre las figuras del fútbol destacadas en la canción, lo que desató nuevas especulaciones y bromas en redes sociales.

El tema fue lanzado oficialmente el 14 de mayo y cuenta con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, que aporta un estilo afrobeat a la producción musical. La canción mezcla ritmos tropicales y urbanos, además de frases en inglés y español. Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el uso de la expresión italiana “Dai, Dai”, que significa “vamos, vamos”, combinada con palabras y referencias en otros idiomas como francés y japonés, buscando conectar con aficionados de distintas partes del mundo. Conozca: ¿Qué significa “Dai Dai”? La nueva canción de Shakira para el Mundial 2026

La artista llega a este nuevo lanzamiento en medio de uno de los momentos más exitosos de su carrera reciente. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha reunido multitudes en distintos países y recientemente rompió récords al congregar a más de dos millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Con Dai Dai, Shakira vuelve a posicionarse como una de las voces latinas más representativas del fútbol mundial y como una figura infaltable en la banda sonora de las grandes competencias deportivas.