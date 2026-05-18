Perú revive viejas fracturas: fujimorismo vs. antifujimorismo; ciudad vs. ruralidad y

La autoridad electoral peruana confirmó oficialmente el balotaje entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes competirán el próximo 7 de junio por la presidencia del país. Fujimori obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con poco más del 17% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó el segundo puesto con cerca del 12%, tras una reñida disputa con el ultraconservador Rafael López Aliaga. Más allá de los resultados, el nuevo escenario político volvió a reflejar una división histórica en Perú. Según analistas citados por CNN, el respaldo a Fujimori se concentró principalmente en zonas urbanas y regiones costeras, mientras que Sánchez logró un fuerte apoyo en sectores rurales, especialmente en la sierra y parte de la Amazonía.

El mapa electoral recordó lo ocurrido en 2021, cuando Fujimori se enfrentó al entonces candidato izquierdista Pedro Castillo. En esta ocasión, Sánchez —quien se declara “castillista”— logró imponerse en varias regiones andinas donde persiste un sentimiento de abandono estatal y exclusión social. Lea aquí: Elecciones en Perú: el izquierdista Sánchez disputará la presidencia ante Fujimori en medio de líos con la justicia El psicólogo social y catedrático de la Universidad Católica del Perú, Hernán Chaparro, explicó a CNN que el voto de Sánchez “fue un voto mucho más rural”, mientras que el de Fujimori se concentró en sectores urbanos. Para Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el fenómeno va más allá de una disputa ideológica. “Lo que ha sucedido, más que una diferencia entre izquierda y derecha, que la hay definitivamente, aquí es una diferencia Lima versus el resto del país”, afirmó a CNN.

Lima es la capital de Perú y uno de los principales centros urbanos del país. FOTO: Getty Images.

La analista también comparó el ascenso de Sánchez con el crecimiento que tuvo Castillo antes de llegar a la presidencia en 2021. “El crecimiento de Sánchez fue entre enero y febrero, y ese mismo crecimiento con porcentajes muy parecidos lo vi en Castillo entre diciembre de 2020 y enero de 2021”, señaló. El peso del voto rural terminó siendo decisivo en el resultado. Chaparro explicó que en varias zonas alejadas de la capital las decisiones electorales suelen tomarse colectivamente y en los últimos días de campaña. “Muchas veces hay lugares donde el voto se decide a partir de tradiciones colectivas”, indicó. Además, expertos consideran que parte del apoyo a Sánchez refleja el descontento de sectores que se sienten excluidos política y económicamente. El politólogo Omar Coronel aseguró a CNN que ese respaldo proviene de “ese sector más olvidado, abandonado”, especialmente después de la salida de Castillo y las protestas sociales que dejaron decenas de muertos en el sur del país. “Ese porcentaje que saca Sánchez es de ese sector más olvidado, abandonado, que ha sentido que la salida de Castillo luego del autogolpe fue básicamente más bien un golpe contra Castillo. Y es probablemente la población que fue la más afectada durante el estallido social de hace tres años, que padeció muchísima represión”, indicó.

El análisis también apunta a una fractura histórica entre Lima y las regiones del interior. Desde la época colonial, gran parte del poder político y económico se ha concentrado en la capital peruana, mientras zonas del centro, sur y la Amazonía han denunciado durante décadas abandono estatal y falta de desarrollo. Aunque Perú experimentó crecimiento económico en los últimos años, la pandemia del covid-19 dejó en evidencia las brechas en salud, educación e infraestructura entre Lima y las regiones más apartadas. Esa sensación de exclusión es aún más fuerte en territorios con población indígena quechua y aimara, donde persisten diferencias culturales, lingüísticas y sociales frente a las zonas urbanas del país. Coronel también afirmó que en algunas regiones persiste una percepción de marginación desde el poder central. “No ha habido cambios o intentos de inclusión, más bien se ha mantenido un discurso que ha terruqueado y ninguneado” a las poblaciones alejadas, dijo. Conozca: Perú decide entre extremos: Fujimori y Sánchez pasan oficialmente a la segunda vuelta presidencial En medio del inicio de la campaña para segunda vuelta, Sánchez lanzó fuertes críticas contra el fujimorismo. “Tenemos que derrotar a la mafia corrupta que hoy gobierna en el Perú”, declaró durante un acto político en Lima. Por su parte, Fujimori pidió transformar “el miedo y la decepción en acción y en esperanza”, mientras busca consolidar el respaldo de quienes asocian al fujimorismo con estabilidad económica y orden. La nueva campaña presidencial se desarrollará en un contexto de profunda inestabilidad política. Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016 y continúa enfrentando crisis institucionales, denuncias de corrupción y problemas de seguridad ligados al crimen organizado.