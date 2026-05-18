Migración volvió a expulsar a ciudadano ruso, señalado por escándalos en El Poblado

Oficiales de Migración Colombia detectaron y expulsaron nuevamente del país a un ciudadano de origen ruso y nacionalidad estadounidense, quien ya arrastraba un notification de expulsión vigente y pretendía regresar a Medellín para continuar con un largo historial de alteración al orden público. El extranjero, que ya había sido sancionado severamente por el Gobierno colombiano, pretendía camuflarse entre los pasajeros nacionales. Sin embargo, el esquema de control migratorio se activó este domingo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira (Valle del Cauca), cuando el hombre se disponía a abordar un vuelo comercial con destino directo a Medellín. Gracias a una rápida articulación entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó de Migración Colombia, se logró su plena identificación. Tras comprobarse su estatus irregular, el extranjero fue obligado a salir nuevamente del territorio nacional en un vuelo con destino a Panamá.

Expulsión del ciudadano ruso de Colombia.

Siga leyendo: Inadmiten a otros tres extranjeros en el José María Córdova; ya son 60 en apenas cuatro meses De acuerdo con el reporte oficial de la autoridad migratoria, el ciudadano no registraba ningún tipo de movimiento legal en los sellos de su pasaporte. Las investigaciones preliminares permitieron establecer que ingresó de manera irregular por el paso fronterizo de Rumichaca, en Nariño, y posteriormente se desplazó por tierra hacia la ciudad de Cali, donde finalmente cayó en manos de los oficiales. “Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó, que nos permitió detectar nuevamente a una persona que infringe de manera sistemática las normas migratorias, las sanciones y los llamados de atención de las autoridades colombianas. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes frente a quienes desacatan la ley y ponen en riesgo la convivencia ciudadana”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

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Una pesadilla de dos años en el edificio Málaga, de Medellín

La historia de este extranjero con la capital de Antioquia no es nueva y está lejos de ser la de un turista ejemplar, ya que durante más de 24 meses, el hombre se convirtió en el dolor de cabeza de los residentes del edificio Málaga, en un sector residencial de El Poblado. Las denuncias de la comunidad contra el propietario del apartamento eran constantes y alarmantes. Los vecinos reportaban rumbas interminables a altas horas de la noche con música a todo volumen, el ingreso permanente de personas presuntamente vinculadas con actividades de prostitución y, lo más grave, comportamientos agresivos y amenazas hacia los propios residentes del edificio y el personal de seguridad. A pesar de que la Policía Metropolitana le impuso más de 12 comparendos por infracciones flagrantes al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el hombre ignoró de forma sistemática cada llamado de atención. Esta conducta reiterativa obligó a las autoridades a consolidar un robusto expediente en su contra. Siga leyendo: Capturaron a ciudadano español con circular roja por abuso sexual a menor de edad en Colombia; el segundo en un día El historial de desacato civil llevó a que, en abril pasado, Migración Colombia aplicara una medida de expulsión vigente con la prohibición de ingresar al país por un periodo de 10 años. La drástica sanción se argumentó en actividades que atentan directamente contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social de Medellín.

Migración Colombia expulsa ciudadano ruso quien iba para Medellín.