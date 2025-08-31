Sabores Bio, una plataforma para comer mejor y cuidar la tierra

Se acaba de lanzar en Medellín Sabores Bio, la primera plataforma que conecta restaurantes, proveedores y comensales comprometidos con transformar la forma en que se produce, cocina y consumen los alimentos en el país.

Le puede interesar: Deconstrucción de la bandeja paisa, una propuesta del chef Álvaro Molina

La iniciativa, que busca visibilizar cocinas comprometidas con el bienestar de las personas, la salud del planeta y la regeneración de los territorios, es conformada por cocineros y restaurantes de Medellín, Bogotá, Cali y Quindío, la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo (FOLU Colombia), E3 – Ecología, Economía y Ética, Ministerio de Cultura, el Instituto Humboldt, WWF Colombia y Slow Food.

Lo que comemos es quizás una de las decisiones más importantes que tomamos cada día; tiene que ver con nuestra salud, con el comercio, con el uso de suelos, la naturaleza, el desperdicio y más. Todo eso que tiene que ver con la comida es lo que le preocupa a Sabores Bio.

“En el 2050 vamos a ser 9.000 millones de humanos, ¿cómo vamos a poder alimentarlos con menos territorio, produciendo más alimento de manera más sana y nutritiva y conservando los ecosistemas?”, dice Claudia Martínez, directora de FOLU Colombia y E3-Ecología, Economía y Ética.