Sismo en Medellín: Alcaldía despliega 263 bomberos y 40 ingenieros para revisar daños

Los organismos de socorro en Medellín tienen desplegadas sus capacidades al máximo para verificar si hubo daños durante el fuerte temblor de tierra que sacudió al país este lunes 10 de agosto. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó al mediodía un parte de tranquilidad y señaló que en la capital antioqueña no hay reportes de personas lesionadas ni fallecidas. Sin embargo, informó que el Cuerpo de Bomberos de Medellín y expertos en gestión del riesgo están desplegados por todo el territorio evaluando las edificaciones y cotejando reportes ciudadanos por posibles agrietamientos o daños. Le puede interesar: Se agrava el balance por sismo en Antioquia: hay un muerto y daños en 352 casas y 29 iglesias El Distrito precisó que, en el momento de la emergencia, la Línea 123 recibió un total de 361 llamados, ninguno de ellos asociado a pérdidas humanas. Por otro lado, el alcalde señaló que las autoridades se están tomando muy en serio todas las llamadas sobre posibles daños en viviendas o estructuras, por lo que se movilizó un total de 263 bomberos y 40 ingenieros estructurales.

Tal como ya lo había informado el Metro, el mandatario distrital precisó que el sistema de transporte masivo activó un protocolo para estas emergencias y adelantó una inspección a fondo de sus líneas, sin que se encontraran problemas que comprometieran su seguridad operativa. Por esta razón, el sistema pudo restablecer su operación hacia el mediodía de este lunes. El alcalde hizo, no obstante, a la ciudadanía un llamado para mantener la calma y abstenerse de compartir cadenas de mensajes que incrementen el pánico con información falsa. Lea también: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década “Quiero insistir en algo, he visto algunas cadenas de WhatsApp e información falsa, donde inclusive vemos que hay personas que dicen que a tal hora se produciría una réplica. Eso es absolutamente falso. No hay quien pueda determinar una réplica”, recordó el alcalde. Además de los socorristas que están en terreno, el mandatario apuntó que el Cuerpo de Bomberos de Medellín está alistando un equipo de rescate con 21 especialistas en búsqueda de personas en edificaciones colapsadas, acompañados de dos ingenieros.

Esta tripulación está lista para ser desplegada en Cali, Manizales, Pereira, Quibdó o cualquier ciudad que el Gobierno Nacional solicite. “Van por tierra y saldrán en las próximas horas de acuerdo a las indicaciones que nos den”, dijo. Finalmente, el alcalde instó a la ciudadanía a que, en caso de tener conocimiento de alguna afectación en una infraestructura, se comuniquen a la línea de atención de emergencias 123, en donde se están centralizando y priorizando esas situaciones.

El balance en el Valle de Aburrá

Además de Medellín, otros municipios del área metropolitana entregaron balances a la ciudadanía. En Itagüí, el alcalde Diego Torres sostuvo que no se reportaron personas lesionadas y señaló que los bomberos también están atendiendo reportes ciudadanos por grietas o daños estructurales. En Envigado, el alcalde Raúl Cardona indicó que se activó el Sistema Municipal de Respuesta a Emergencias, con el que se están verificando todos los reportes, sin que hasta ahora haya personas o espacios comprometidos. Alder Cruz, alcalde de Sabaneta, destacó que allí tampoco se había tenido noticia de daños e invitó a la ciudadanía a únicamente compartir información técnica de los organismos oficiales. “No tenemos reporte de pérdidas de vidas humanas ni fallas estructurales de gravedad en la infraestructura de nuestra ciudad”, expresó. En Bello, la alcaldesa Lorena González Ospina entregó “un mensaje de tranquilidad y prudencia”, apuntando que los bomberos ya han realizado durante la mañana patrullajes. No obstante, en ese municipio, la Alcaldía sí reportó agrietamientos, especialmente en el sector de Niquía. También se han atendido casos de ciudadanos con problemas de presión y crisis de pánico, pero ninguno con lesiones asociadas al sismo.

Balance nacional incluye afectaciones en infraestructura y salud

El reporte consolidado presentado durante la reunión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, con corte a las 12:30 p. m., registró de manera preliminar 111 personas fallecidas y 87 heridas en el país. Estas cifras corresponden al balance nacional y no modifican el reporte específico entregado por la Alcaldía de Manizales. En materia de infraestructura, el balance nacional contabilizó 61 edificios colapsados, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas totalmente destruidas y 18 centros de salud con afectaciones en sus plantas físicas. En cuanto a movilidad, las autoridades reportaron 18 vías nacionales averiadas. Además, se ordenó la suspensión total de las operaciones comerciales en seis aeropuertos de la región afectada debido a fallas estructurales registradas en las terminales aéreas. El Gobierno Nacional también informó que fue decretado formalmente el Estado de Desastre Nacional, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención de las personas afectadas en las zonas con mayores reportes de emergencia.

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