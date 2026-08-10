Sismo en Medellín: Alcaldía despliega 263 bomberos y 40 ingenieros para revisar daños

Los organismos de socorro en Medellín tienen desplegadas sus capacidades al máximo para verificar si hubo daños durante el fuerte temblor de tierra que sacudió al país este lunes 10 de agosto.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó al mediodía un parte de tranquilidad y señaló que en la capital antioqueña no hay reportes de personas lesionadas ni fallecidas.
Sin embargo, informó que el Cuerpo de Bomberos de Medellín y expertos en gestión del riesgo están desplegados por todo el territorio evaluando las edificaciones y cotejando reportes ciudadanos por posibles agrietamientos o daños.
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El Distrito precisó que, en el momento de la emergencia, la Línea 123 recibió un total de 361 llamados, ninguno de ellos asociado a pérdidas humanas.
Por otro lado, el alcalde señaló que las autoridades se están tomando muy en serio todas las llamadas sobre posibles daños en viviendas o estructuras, por lo que se movilizó un total de 263 bomberos y 40 ingenieros estructurales.