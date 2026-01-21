Conozca a las creadoras de Movilizatorio, el laboratorio de innovación social colombiano premiado en Davos

Tres mujeres -Juliana Uribe Villegas, Lina Torres y Mariana Díaz Kraus- fundaron hace 10 años en Colombia Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana e innovación social que nació de su convencimiento de que hay un gran poder en unir esfuerzos y actuar para cambiar el mundo en temas tan vitales como la paz, la democracia y la justicia social y climática. Puede leer: Foro Económico Mundial reveló los puestos de empleo que tendrán más crecimiento neto entre 2025 y 2030 Movilizatorio fue premiado esta semana con el Schwab Foundation Social Innovation Awards 2026, otorgado en alianza con el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en innovación y emprendimiento social. Esta ha sido la primera organización colombiana en recibir el premio, gracias al impacto positivo de su trabajo.

Juliana, Lina y Mariana están en Davos. En el Foro Económico se han repartido tareas, conferencias, entrevistas y charlas para seguir impactando a la sociedad internacional del gran poder que generan las alianzas en pro de un mundo mejor. EL COLOMBIANO conversó con Mariana Díaz Kraus sobre lo que ha hecho Movilizatorio en esta década y la importancia de este premio.

Mariana, ¿qué es Movilizatorio, qué es lo que hacen?

“Movilizatorio es un laboratorio de participación ciudadana e innovación social –que fundamos Juliana Uribe, Lina Torres y Mariana Díaz Kraus hace 10 años– que busca empoderar el liderazgo colectivo para que se convierta en el motor de la transformación social. Esto quiere decir que buscamos que cada individuo, cada ciudadano, reconozca que tiene un potencial enorme dentro de sí para generar cambios en sus contextos, en las causas que ellos vean necesarias, y que si todos nos movilizamos desde la esperanza, desde buscar un mejor mañana, podemos lograr muchísimas cosas”.

Y empezaron a trabajar mucho con jóvenes...

“Sí, y la gente nos decía que los jóvenes eran apáticos, pero no, lo que necesitaban era una manera diferente de participar a la tradicional, y ahí nos preguntábamos cómo conectamos y generamos puentes entre actores tradicionales y actores nuevos y cómo generamos conexiones entre actores que generalmente están en orillas diferentes”.

El momento en el que Juliana Uribe recibe el galardón en Davos. FOTO Cortesía

¿Cuál es la importancia de este premio?

"Movilizatorio ganó el Schwab Foundation Social Innovation Awards 2026, en la categoría de Collective Social Innovators; este es uno de los reconocimientos más prestigiosos en innovación social a nivel global y destacan soluciones colectivas a desafíos complejos. Fue supremamente emocionante la premiación y esto demuestra el valor que le dan al trabajo que hemos hecho Movilizatorio en innovación social colaborativa desde Colombia en América Latina, con un enfoque de tecnología para la participación ciudadana y la acción colectiva. Lo que más ha impactado ha sido nuestro modelo colaborativo que integra comunidades, gobierno, juventudes, organizaciones sociales; estamos conectando y fortaleciendo movimientos democráticos, sociales, climáticos para construir esos movimientos de movimientos. Este premio nos reafirma que la innovación social que nace en América Latina tiene impacto global".

Aquí no es moverse para pelear sino con propósito...

“Exactamente, esto es conectar para generar movimientos capaces de lograr impactos que ninguna organización podría alcanzar sola. En Colombia hay un sector social supremamente rico, pero igual de desarticulado, entonces acá nosotros logramos retener un modelo para unirnos y buscar un fin común. No una guerra de egos ni de recursos, sino cómo hacemos para generar un impacto. Tenemos un alcance de narrativa y campañas que han llegado a más de 230 millones de personas en la región y el mundo. Hemos formado a más de 18.000 liderazgos comunitarios sociales y juveniles”.

Una de las movilizaciones más “famosas” de Movilizatorio fue le “Funeral de los Combustibles Fósiles” en la COP de Brasil...

“Ahí pudimos, con muchos aliados, participar en una movilización de más de 70.000 personas donde, además, era el momento donde había el récord más alto de lobistas pro energías fósiles en la COP, se hizo paralelamente esta movilización del funeral de los combustibles fósiles y se volvió la imagen de la COP. En general, hemos logrado más de 800 alianzas estratégicas, avanzando en temas como agendas climáticas, democráticas y el frente de desinformación”.

Ustedes son tres madres, apasionadas con este tema...

“Cuando fundamos Movilizatorio éramos una mamá, que era yo, y dos mujeres más y hoy en día somos ya mamás las tres y le metemos el empeño y nuestro motor para generar un mejor país y un mejor mundo para nuestros hijos. Juliana es economista, Lina es antropóloga y politóloga y yo soy abogada y politóloga”.

Las tres con una gran convicción social...

"Sí, y te puedo decir que las tres pasamos ya por todos los sectores, el público, el privado y ya estuvimos en la academia, y queríamos estar en el sector social, trabajar con la ciudadanía; ese es el poder que tenemos que unir a todo lo demás".

¿Cómo se logra, en la práctica, unir a la gente por una causa común?