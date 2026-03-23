x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así será la primera Semana Santa de León XIV como pontífice

El papa León XIV vivirá su primera Semana Santa al frente de la Iglesia católica con una agenda litúrgica en el Vaticano. Las celebraciones incluirán desde el Domingo de Ramos hasta el tradicional mensaje Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro.

  • León XIV es el sucesor del papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025. Del 29 de marzo al 5 de abril se celebrará la Semana Santa 2026. FOTO GETTY
    León XIV es el sucesor del papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025. Del 29 de marzo al 5 de abril se celebrará la Semana Santa 2026. FOTO GETTY
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 58 minutos
bookmark

El pasado 22 de marzo, quinto Domingo de Cuaresma, y a pocos días de iniciar la Semana Santa, el papa León XIV invitó en su reflexión previa a la oración del Ángelus a encomendarse a la Virgen María como una ayuda para vivir estos días santos que se acercan.

Lea: El papa León XIV en África: así será su gira como peregrino en cuatro países

De igual manera hizo un llamado al diálogo para resolver las crisis en Oriente Medio y otras regiones del mundo: “Renuevo con fuerza mi llamado a perseverar en la oración para que cesen hostilidades y se abran por fin caminos de paz basados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de cada persona humana”.

Robert Francis Prevost llegó al papado desde el 8 de mayo de 2025, luego de que el cónclave lo eligiera como sucesor del papa Francisco, quien falleció justo el día después del Domingo de Resurrección del año pasado. Esta entonces será la primera Semana Mayor de León XIV como papa.

Como es costumbre, el Vaticano ya dio a conocer la agenda del papa, en especial la que tendrá que ver con las celebraciones litúrgicas que el mundo podrá seguir en las transmisiones de Vatican News, en su página web o en sus redes sociales.

León XIV presidirá el Domingo de Ramos, el próximo 29 de marzo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y la Santa Misa de Domingo de Ramos a las 10:00 a.m. hora local (3:00 de la madrugada hora Colombia, según el cambio de horario que se dará justo ese 29 de marzo).

El Jueves Santo, 2 de abril, ofrecerá la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro, a las 9:30 a. m. (hora local del Vaticano, recuerde restar siete horas para Colombia).

Esta, según ACI Prensa, la agencia de noticias católicas en español más grande del mundo, será concelebrada por los patriarcas, cardenales, obispos y sacerdotes presentes en Roma.

“Por la tarde, el Papa León presidirá la Misa de las Cena del Señor a las 5:30 p.m. (hora del Vaticano) en la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, donde se realizará el gesto del lavatorio de pies”.

Explican que el Pontífice retorna la celebración de esta Misa a una basílica papal, a diferencia del papa Francisco, que había optado por oficiar esta celebración en las cárceles de Roma (con algunas excepciones por Pandemia y por su salud).

El Viernes Santo, 3 de abril, León XIV dirigirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro a las 5:00 p. m. (hora del Vaticano).

Le puede interesar: León XIV designó a obispo colombiano como vicario en la basílica de Roma donde Francisco fue sepultado

“Por la noche, León XIV presidirá el tradicional Vía Crucis en el Coliseo Romano desde las 9:15 p. m. (2:15 p. m. hora colombiana), tras lo cual impartirá la Bendición Apostólica”, detallaron en ACI.

Para el Sábado Santo la ceremonia será a las 9:00 p.m. (2:00 p. m. en Colombia) en la Basílica de San Pedro; se trata de la Vigilia Pascual, la misa más solemne de todo el año litúrgico con la que se inicia los 50 días de Pascua por la Resurrección del Señor.

Y, finalmente, el Domingo de Resurrección, presidirá la misa a las 10:15 a.m. (hora del Vaticano) en la Plaza de San Pedro. “Luego de la Eucaristía, el papa León pronunciará su mensaje pascual para todos e impartirá la bendición Urbi et orbi (para la ciudad y el mundo)”.

Temas recomendados

Eventos
Semana santa
Religiones
Catolicismo
Tendencias
Papa León XIV
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida