¡Histórico! Así fue el primer trasplante de cara del mundo de una donante de eutanasia

Un equipo de un centenar de profesionales del Hospital Universitario Vall d’Hebron, ubicado en Barcelona, España, ha llevado a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia.
Así lo ha anunciado este lunes el centro médico en una rueda de prensa en la que estaba la receptora, Carme, y distintos miembros del equipo que participó en el procedimiento.
Para poder llevar a cabo un trasplante de este tipo, se necesita la implicación de expertos de distintos campos, como la cirugía plástica, trasplantes, inmunología, psiquiatría y psicología clínica, rehabilitación y unidad de cuidados intensivos.