¡Histórico! Así fue el primer trasplante de cara del mundo de una donante de eutanasia

Un equipo de un centenar de profesionales del Hospital Universitario Vall d’Hebron, ubicado en Barcelona, España, ha llevado a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia. Lea: Error genético en EE. UU.: pareja demandó a clínica de fertilidad en Florida tras tener un bebé sin vínculo biológico Así lo ha anunciado este lunes el centro médico en una rueda de prensa en la que estaba la receptora, Carme, y distintos miembros del equipo que participó en el procedimiento. Para poder llevar a cabo un trasplante de este tipo, se necesita la implicación de expertos de distintos campos, como la cirugía plástica, trasplantes, inmunología, psiquiatría y psicología clínica, rehabilitación y unidad de cuidados intensivos.

¿Quién es Carme, la paciente que recibió el histórico trasplante de rostro?

El jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del hospital, Joan-Pere Barret, ha explicado que Carme, debido a una picadura de un insecto, sufrió una infección que le provocó una necrosis, la muerte irreversible de células y tejidos, en la cara. “No podía comer porque mi boca no se abría, me faltaba medio trozo de nariz y no respiraba bien; físicamente era bastante desagradable y no podía hacer vida normal para nada”, le contó a El País de España.

Esta situación causó una alteración severa de sus funciones del habla, de su respiración y de su nutrición, poniendo en peligro la vida. Carme fue a Vall d’Hebron para realizar una intervención de urgencia para poder recibir nutrientes y se le ofreció la posibilidad del trasplante de cara. La paciente agradeció el trabajo que ha llevado a cabo el equipo del Hospital y ha expresado que ahora mismo se encuentra “bien y contenta”. “Han estado allí las 24 horas del día, y me han tratado como si fuera de su familia, ha sido maravilloso”, dijo Carme. Respecto al médico que la trató, ha explicado que fue el único experto que le ofreció alguna solución, y lo ha calificado como su “ángel de la guarda”. También ha agradecido “de corazón” a la donante y a la familia por su acto de generosidad.

¿Cómo se hizo el primer trasplante de cara del mundo?

Donante y receptor del trasplante de cara deben compartir sexo y grupo sanguíneo, y presentar unas medidas antropométricas -dimensiones físicas- de la cabeza semejantes. La cara concentra la imagen que el individuo proyecta hacia los demás y está muy ligada a la identidad personal.

Con todos estos requisitos, tener una donación de alguien que había solicitado la eutanasia -proceso en el que pueden pasar semanas o meses entre la toma de la decisión y la muerte asistida- ayudó a una mejor planificación, ha señalado Joan-Pere Barret. "Pudimos realizar una planificación en 3D tanto de la paciente como de la donante, cosa que nos facilitó realizar una mejor resolución reconstructiva de los tejidos", ha especificado Barret. La cirugía del trasplante de cara es de máxima complejidad, puede durar hasta 24 horas y requiere experiencia y recursos asistenciales de laboratorio. Se trasplantan piel, tejido adiposo, nervios periféricos, musculatura facial y hueso de la cara, con estructuras que son pequeñas y con una disposición tridimensional compleja. Solo se han realizado 54 trasplantes de cara en el mundo y hay una veintena de centros habilitados para realizar este procedimiento. El primer trasplante de cara parcial se hizo hace dos décadas en el Hospital Amiens, de Francia, a Isabelle Dinoire, pero fue justamente en el Vall d'Hebron que cinco años después se hizo el primer trasplante total. Siga leyendo: ¿Por qué cuando está aburrido "el cuerpo" le pide ultraprocesados?