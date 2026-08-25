Péptidos para bajar de peso: ¿sí, no y por qué? Esto dice la ciencia

Se volvieron virales como una promesa para bajar de peso, pero detrás de los llamados péptidos hay medicamentos con mecanismos de acción, indicaciones, efectos secundarios y riesgos que no caben en un video de redes sociales. La evidencia científica respalda algunos de estos tratamientos para pacientes específicos, mientras médicos y organismos internacionales advierten sobre el uso de productos no regulados y la necesidad de seguimiento profesional. La pregunta, entonces, no es solamente si funcionan, sino para quién, cómo y bajo qué condiciones.
Hay que ir por partes. Durante años, la conversación sobre obesidad estuvo dominada por una idea sencilla: comer menos y hacer más ejercicio. Pero la aparición de los medicamentos que actúan sobre las hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad está obligando a la medicina a replantear esa explicación.
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Los agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida y la liraglutida, y otros medicamentos que actúan sobre más de una vía metabólica, han cambiado el tratamiento de la obesidad y por eso ya no se habla únicamente de perder kilos, sino también de reducir el riesgo cardiovascular, proteger órganos y tratar la obesidad como una enfermedad crónica que requiere seguimiento médico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en diciembre de 2025 sus primeras directrices sobre el uso de terapias GLP-1 para tratar la obesidad. La entidad reconoce que estos medicamentos pueden producir pérdida de peso y mejorar parámetros metabólicos y otros resultados clínicos, aunque recomienda su uso dentro de un tratamiento integral que incluya alimentación saludable, actividad física y acompañamiento profesional.
La recomendación es condicional, entre otras razones, porque todavía existen interrogantes sobre su seguridad y eficacia a largo plazo, el mantenimiento de los resultados después de suspenderlos, el costo y la capacidad de los sistemas de salud para garantizar un acceso adecuado.
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Para Karen Palacios, endocrinóloga colombiana especializada en obesidad y diabetes, este cambio también supone dejar atrás uno de los mayores obstáculos para tratar la enfermedad: el estigma.
La especialista sostiene que la obesidad todavía suele interpretarse como una decisión individual y que esa percepción puede terminar convirtiéndose en un problema clínico. Cuando una persona interioriza la idea de que su peso es consecuencia exclusivamente de falta de voluntad, aparece lo que en medicina se conoce como sesgo internalizado de peso.
El problema no es solamente psicológico. Según Palacios, ese sesgo puede influir en la relación de los pacientes con el sistema sanitario y está asociado con la reganancia de peso. También puede aparecer en el entorno familiar, laboral y social.
“Yo siento que la raíz del sesgo de peso es el desconocimiento; cuando una persona con obesidad asume que tiene un defecto o un problema, eso se llama sesgo internalizado de peso y existen escalas en medicina para medirlo. Los pacientes que tienen este sesgo presentan un factor psicosocial asociado con la reganancia de peso”, explica.
Por eso, dice, el mensaje no debería reducirse a “coma menos” o “ponga de su parte”. La obesidad tiene una fisiopatología compleja y el tratamiento debe responder a ella. No se trata solamente del número de la balanza.