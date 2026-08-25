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¿Puede EE. UU. pedir en extradición a una persona por mentir en su solicitud de asilo?

El Código de Estados Unidos (U.S.C.) establece penas para quienes cometan fraude o hagan declaraciones falsas en torno a su situación migratoria y a su solicitud de asilo.

  • Fraude en una solicitud de asilo: ¿EE. UU. puede pedir la extradición del solicitante? FOTO: GETTY
    Fraude en una solicitud de asilo: ¿EE. UU. puede pedir la extradición del solicitante? FOTO: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa endureciendo su política migratoria y revocará las visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo en ese país.

La Casa Blanca dio a entender en una publicación en X que “hasta 200.000 visas” se verían afectadas y afirmó que sería la “mayor revocación masiva de visas de la historia”. El Departamento de Estado no ha confirmado esta cifra, pero tampoco la ha desmentido. Subrayó que el proceso se llevará a cabo “de manera progresiva”.

“Estamos colaborando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional, NDLR.) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta...

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