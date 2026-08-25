Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Senado exige transparencia sobre las donaciones recibidas por fundación de la primera dama

El senador Alejandro Ocampo presentó un derecho de petición ante la Presidencia para exigir detalles sobre los recursos recaudados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama Ana Lucía Pineda.

  • Ana Lucía Pineda, primera dama y representante legal de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, asumió la coordinación de las donaciones tras el terremoto del 10 de agosto. FOTO: Redes sociales, Ana Lucia Pineda, Fundación Luz y Sonrisas.
    Ana Lucía Pineda, primera dama y representante legal de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, asumió la coordinación de las donaciones tras el terremoto del 10 de agosto. FOTO: Redes sociales, Ana Lucia Pineda, Fundación Luz y Sonrisas.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El Senado pidió explicaciones a la Presidencia sobre el manejo de los recursos económicos que recibe la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización cuya representante legal es Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación, y que hace parte de los canales habilitados para recibir donaciones dentro de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, creada tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La solicitud fue presentada por Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado por el Pacto Histórico, quien envió un derecho de petición a la Presidencia para conocer el monto de los recursos recaudados por la fundación y las condiciones bajo las cuales se están administrando.

Entre las preguntas planteadas por el congresista están cuánto dinero había recibido la organización hasta el 15 de agosto, si parte de esos recursos ya fue ejecutada, cuánto permanece actualmente en las cuentas habilitadas para las donaciones y qué entidad o persona estará encargada de realizar la auditoría sobre el manejo de los fondos.

Ocampo aclaró que su solicitud no constituye una acusación de carácter penal. Según explicó, el objetivo es establecer mecanismos de trazabilidad sobre los recursos recibidos en medio de una emergencia nacional.

La inquietud cobra relevancia debido a que Colombia Luz y Sonrisas fue constituida formalmente el 7 de julio de 2026, de acuerdo con información del Registro Único Empresarial y Social (RUES), y comenzó con un capital de $10 millones. Ana Lucía Pineda figura como su representante legal.

La fundación aparece, junto con la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), entre las organizaciones utilizadas para canalizar donaciones económicas de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’.

La diferencia es que Minuto de Dios y ABACO cuentan con una trayectoria previa en la gestión de ayudas y recursos, mientras que Colombia Luz y Sonrisas es una organización de reciente creación. Su participación en la campaña ha generado preguntas sobre la separación entre las actividades privadas de la primera dama y las iniciativas sociales que desarrolla desde su posición pública.

Pineda asumió un papel visible en la respuesta a la emergencia después de que el presidente Abelardo De la Espriella le encomendara liderar la recepción y articulación de donaciones. La campaña ha reportado la gestión de más de 1.500 toneladas de víveres y suministros y más de 120.000 litros de agua potable durante los primeros días de atención.

La primera dama también llegó a la Casa de Nariño con una estructura de apoyo construida durante la campaña presidencial: las Tigresas de la Patria, un grupo de mujeres que respaldó la candidatura de De la Espriella y que posteriormente ha tenido presencia en actividades sociales.

Actualmente, la cuenta de Instagram de Colombia Luz y Sonrisas registra 20 publicaciones y más de 2.000 seguidores, mientras la organización continúa consolidando su presencia pública.

La solicitud del Senado busca determinar, precisamente, qué cantidad de recursos ha recibido la fundación, dónde están esos fondos, cómo se han utilizado y quién garantizará su vigilancia.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pidió el Senado sobre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?
El senador Alejandro Ocampo solicitó a la Presidencia información sobre el dinero recaudado por la fundación, los recursos disponibles, su eventual ejecución y los mecanismos de auditoría.
¿Quién representa legalmente a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?
Ana Lucía Pineda, primera dama y esposa del presidente Abelardo De la Espriella, figura como representante legal de la organización.
¿Qué relación tiene la fundación con la campaña ‘Colombia, un solo corazón’?
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas es uno de los tres canales habilitados para recibir donaciones económicas dentro de la campaña de ayuda a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

Temas recomendados

Dinero
Recursos
Primera dama
fundación
Donación
Senado de la República
Terremoto en Colombia
Colombia
Abelardo de la Espriella
Ana Lucía Pineda
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos