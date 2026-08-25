Senado exige transparencia sobre las donaciones recibidas por fundación de la primera dama

El Senado pidió explicaciones a la Presidencia sobre el manejo de los recursos económicos que recibe la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización cuya representante legal es Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación, y que hace parte de los canales habilitados para recibir donaciones dentro de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, creada tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La solicitud fue presentada por Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado por el Pacto Histórico, quien envió un derecho de petición a la Presidencia para conocer el monto de los recursos recaudados por la fundación y las condiciones bajo las cuales se están administrando. Entre las preguntas planteadas por el congresista están cuánto dinero había recibido la organización hasta el 15 de agosto, si parte de esos recursos ya fue ejecutada, cuánto permanece actualmente en las cuentas habilitadas para las donaciones y qué entidad o persona estará encargada de realizar la auditoría sobre el manejo de los fondos.

Ocampo aclaró que su solicitud no constituye una acusación de carácter penal. Según explicó, el objetivo es establecer mecanismos de trazabilidad sobre los recursos recibidos en medio de una emergencia nacional. La inquietud cobra relevancia debido a que Colombia Luz y Sonrisas fue constituida formalmente el 7 de julio de 2026, de acuerdo con información del Registro Único Empresarial y Social (RUES), y comenzó con un capital de $10 millones. Ana Lucía Pineda figura como su representante legal. La fundación aparece, junto con la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), entre las organizaciones utilizadas para canalizar donaciones económicas de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’. La diferencia es que Minuto de Dios y ABACO cuentan con una trayectoria previa en la gestión de ayudas y recursos, mientras que Colombia Luz y Sonrisas es una organización de reciente creación. Su participación en la campaña ha generado preguntas sobre la separación entre las actividades privadas de la primera dama y las iniciativas sociales que desarrolla desde su posición pública.

Pineda asumió un papel visible en la respuesta a la emergencia después de que el presidente Abelardo De la Espriella le encomendara liderar la recepción y articulación de donaciones. La campaña ha reportado la gestión de más de 1.500 toneladas de víveres y suministros y más de 120.000 litros de agua potable durante los primeros días de atención. La primera dama también llegó a la Casa de Nariño con una estructura de apoyo construida durante la campaña presidencial: las Tigresas de la Patria, un grupo de mujeres que respaldó la candidatura de De la Espriella y que posteriormente ha tenido presencia en actividades sociales. Actualmente, la cuenta de Instagram de Colombia Luz y Sonrisas registra 20 publicaciones y más de 2.000 seguidores, mientras la organización continúa consolidando su presencia pública. La solicitud del Senado busca determinar, precisamente, qué cantidad de recursos ha recibido la fundación, dónde están esos fondos, cómo se han utilizado y quién garantizará su vigilancia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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