Dos adultos mayores habrían montado falso suicidio para ocultar un asesinato en Urabá

La Policía Nacional capturó, en zona rural de Chigorodó, Antioquia, a una mujer de 62 años y a un hombre de 64, señalados como presuntos responsables del homicidio de un hombre de 65 años ocurrido en zona rural de Apartadó en 2022.

Las capturas se realizaron mediante una diligencia de allanamiento y registro, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales. Ambos son requeridos por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, el crimen habría tenido un móvil de carácter pasional. La mujer capturada era la excompañera sentimental de la víctima y, según la hipótesis de las autoridades, habría participado en la planeación y ejecución del homicidio. El hombre, por su parte, sería el presunto autor material.

Entérese: Semana violenta contra las mujeres en Antioquia: cuatro fueron asesinadas, al parecer, por sus parejas

La investigación tuvo un giro aproximadamente tres meses después del crimen, cuando un testigo presencial que se encontraba oculto en el lugar de los hechos acudió ante la Fiscalía y entregó información sobre lo ocurrido.

Su testimonio permitió reorientar las pesquisas, pues inicialmente la muerte había sido manejada bajo la hipótesis de un suicidio, planteada por la mujer.