Corte Constitucional devuelve al Congreso, por segunda vez, la reforma pensional

La Corte Constitucional declaró exequible gran parte de la reforma pensional aprobada hace dos años, durante el gobierno de Gustavo Petro; no obstante, devolvió a la Cámara de Representantes una serie de artículos y parágrafos de la iniciativa.
Tras más de nueve horas de discusiones, el alto tribunal determinó que son constitucionales los artículos 1 al 10; los incisos primero, segundo y tercero del artículo 11; y los artículos 12 al 18, entre otros. También avaló buena parte de los artículos 19 al 92 y el artículo 95, con algunas excepciones específicas.
La decisión significa que el núcleo de la reforma pensional superó el examen de procedimiento realizado por la Corte. Sin embargo, un grupo de disposiciones deberá regresar a la Cámara de Representantes para que se subsanen los trámites legislativos pendientes.