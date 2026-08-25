Ya se conoce nueva fecha para imputación a hermano de Daniel Quintero, ¿la tercera será la vencida?

La audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y otras tres personas ya tiene nueva fecha. La diligencia quedó reprogramada para el próximo lunes 31 de agosto, a las 2:10 de la tarde, después de que fuera aplazada por segunda vez.
La audiencia estaba prevista para este martes, pero sobre las 11:30 de la mañana la defensa de uno de los procesados solicitó su aplazamiento. Se trata de la segunda suspensión de la diligencia, que inicialmente estaba programada para el pasado 3 de agosto.
En esa primera ocasión, el aplazamiento fue solicitado por la Fiscalía, que argumentó que necesitaba más tiempo para preparar el escrito de imputación contra los nuevos implicados en la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
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Esta vez, la solicitud provino de la defensa de Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana.
El aplazamiento generó críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la situación como un intento de dilatar el proceso y aseguró que la Alcaldía, en calidad de víctima, estará presente en las próximas audiencias.
“Que no confundan dilatar con escapar”, manifestó el mandatario a través de su cuenta de X, quien también pidió que la diligencia fuera reprogramada lo antes posible.