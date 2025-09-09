x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Este es el lío penal que enfrentaría una persona que filtre un video íntimo sin autorización

Quien sufre la vulneración de su intimidad, honra y buen nombre puede desarrollar problemas psicosociales que afectan gravemente su tranquilidad.

  • En Colombia, la vulneración de la intimidad tiene consecuencias legales y penales. FOTOS: Tomadas de Instagram @Beele - @Isabellaladera
    En Colombia, la vulneración de la intimidad tiene consecuencias legales y penales. FOTOS: Tomadas de Instagram @Beele - @Isabellaladera
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

09 de septiembre de 2025
bookmark

Las redes sociales se han convertido en un medio de difusión, que muchas veces termina con el buen nombre y la vulneración de la intimidad de una persona. Algunos dicen que la ‘social media’ es hoy en día la “nueva inquisición”, puesto que castiga y expone al usuario con dirección al rechazo público.

Cuando a una mujer o a un hombre le vulneran la intimidad, psicológicamente sufre traumas que alteran su tranquilidad; es decir, que a partir de ese momento empieza a vivir con miedo, culpa, vergüenza, depresión, aislamiento social, problemas de autoestima, trastornos del sueño y alimentarios, e incluso estrés postraumático (TEPT). Esto puede durar días, meses o años dependiendo de varios factores como la edad y su red de apoyo emocional.

Consecuencias penales de filtrar un video íntimo sin autorización

En una relación de pareja es fundamental que todo se haga consensuado y con responsabilidad. Si en algún momento deciden grabarse teniendo relaciones sexuales, lo cual trae riesgos pero están en su derecho, deben tener claro la existencia de un mecanismo que protege los datos personales en caso de filtrarse el video sin autorización de una o ambas partes.

Entérese: Isabella Ladera habló de la filtración de video íntimo con Beéle: “Una de las traiciones más crueles que he vivido”

En Colombia está la Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos), la cual se configura en el Artículo 269F (Violación de datos personales), que sanciona a quien sin autorización capture, reproduzca, difunda o use datos personales. La pena en prisión sería de 48 a 96 meses (4 a 8 años) con una multa de 100 a 1.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

El afectado también puede recurrir al Artículo 219 (Injuria y Calumnia), que sucede cuando un tercero pretende dañar su honra y buen nombre publicando el material audiovisual. Quien incurra en injuria enfrentaría una pena de prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13.330 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

La sanción es mayor cuando la víctima es menor de edad. Para esto se tipifica como pornografía con personas menores de 18 años (Artículo 218), cuya pena en prisión es de 10 a 20 años.

@castrojuanjose ¿Que consecuencias legales puede asumir la persona que filtró el video de Isabella Ladera y Belle? #elderechoesparalagente ♬ sonido original - castrojuanjose

La “pornovenganza” es usual en plataformas digitales como X, Instagram, Facebook, Tiktok, Telegram, o en motores de búsqueda como Google y Yahoo, por lo que la víctima tiene la opción de solicitar que el victimario baje de inmediato el video.

Siga leyendo: Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por parte de expareja Camila Rodríguez

Temas recomendados

Justicia
Redes sociales
Sexualidad
Código Penal
Influencer
Videos
Menores de edad
Creadores de contenido
tendencia
Porno
Penales
Pornografía infantil
Derecho
Colombia
Beéle
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida