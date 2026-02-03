Tras vencer en Australia, Alcaraz ya piensa en ganar el Garros: “Voy a intentar no dejar nada a nadie”

Carlos Alcaraz asegura que el odio a perder es lo que le impulsa a seguir logrando hitos en el tenis, después de convertirse el domingo, con su triunfo en el Abierto de Australia, en el tenista más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.
El español venció al serbio Novak Djokovic en cuatro sets en la final del Abierto de Australia para cerrar el círculo con su primer título en Melbourne, que se unen a sus dos coronas en Wimbledon, US Open y Roland Garros.
Con 22 años, Alcaraz superó a su legendario compatriota Rafael Nadal, que tenía 24 cuando completó el Grand Slam de carrera.
El ya retirado Nadal estuvo en la Rod Laver Arena para ver al número uno del mundo derrotar a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y Alcaraz aseguró que la presencia del ganador de 22 Grand Slams le inspiró para lograr la victoria.
El de Melbourne fue el séptimo título grande de Alcaraz, que ya se convierte en el hombre a batir y favorito en los otros tres Grand Slams de la temporada, con el italiano Jannik Sinner como único tenista que parece capaz de luchar contra el español.