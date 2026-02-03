“Es una muestra de ignorancia”: director de Noticias RCN condenó comentario racista de Johanna Fadul en La casa de los famosos

Una tormenta en redes sociales desató los comentarios y la posterior expulsión de Johanna Fadul de la tercera temporada del reality La casa de los famosos. La discordia se inició luego de que, durante la gala de posicionamiento, la actriz de Padres e hijos hiciera declaraciones consideradas racistas contra su compañero Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita.
Fadul dijo: “Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego es tan podrido como el grupo del que haces parte. Por eso quiero que te vayas de la casa”.