“Colombia lucha contra el terrorismo”: las carpetas y el libro que dejaron ver Petro y García-Peña al saludar a Trump

Tal como estaba previsto, el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa Blanca acompañado de su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para un encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
No hubo guardia de honor ni protocolo de visita de Estado. El ingreso fue por la puerta sur y por el Edificio de Oficinas Ejecutivas: una señal clara de que no se trataba de una cumbre ceremonial, sino de una reunión política contenida, directa y estratégica.
Las primeras imágenes difundidas por Presidencia mostraron a Petro y a García-Peña caminando por el emblemático corredor presidencial, frente a las fotografías de los expresidentes estadounidenses. Aunque la atención inicial se centró en los gestos y en los acompañantes de ambos mandatarios, el foco de los analistas se desplazó rápidamente hacia otro lugar: los documentos que ambos llevaban en sus manos.