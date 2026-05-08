El papa viste a la moda: la foto viral de León XIV usando Nike en su primer aniversario de papado

Una escena de apenas unos segundos bastó para convertir al papa León XIV en tendencia global. En el tráiler del documental “Leone a Roma”, producido por Vatican News para conmemorar el primer aniversario de su pontificado, el pontífice aparece caminando con sotana blanca mientras asoman unos tenis Nike blancos de suela baja, alejados de los tradicionales zapatos asociados históricamente al Vaticano.
La imagen se viralizó en redes sociales, cuentas especializadas en cultura urbana y moda comenzaron a analizar el modelo exacto de las zapatillas e internautas comentaron el contraste entre la solemnidad papal y uno de los símbolos más reconocibles de la moda deportiva contemporánea.
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