Nueve detenidos y daños en la tribuna norte: balance de los desmanes del DIM vs. Flamengo en el Atanasio Girardot

Nueve personas detenidas, entre ellas un menor de edad, y múltiples daños en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, de Medellín, fue el balance de los desmanes registrados en los primeros minutos del encuentro entre el Independiente Medellín y Flamengo, de Brasil, por la Copa Libertadores. Así lo reportó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, quien aseguró que en los operativos realizados se capturaron a ocho mayores de edad y se aprehendió a un menor de edad, quienes fueron sorprendidos tanto lanzando la pólvora que obligó a la suspensión del juego como a los posteriores desmanes. “Logramos la captura de seis ciudadanos por el delito de daños en bienes de uso público, daños en bienes del Estado, y también algunos ciudadanos que fueron capturados por el delito de ataque contra servidor público”, explicó el alto oficial en cuanto a las detenciones.

Desde la Alcaldía de Medellín también señalaron que a algunas personas las llevaron al Centro de Traslado por Protección (CTP) por su presunta participación en los altercados ocurridos tanto dentro como afuera del estadio. Las autoridades indicaron que en estos desmanes no se reportaron lesionados de gravedad que requirieran traslado a centros asistenciales. Entérese: “No saben el daño que hacen”: Óscar Córdoba cuestiona a los responsables de los disturbios en DIM vs. Flamengo En cuanto a los daños dentro del escenario deportivo, las autoridades indicaron que en la tribuna norte, donde se ubican las barras bravas del cuadro rojo, hubo daños en 13 lavamanos, nueve inodoros y 113 sillas arrancadas. Además, tumbaron una puerta y varios gabinetes contraincendios. Ante esto, desde la Alcaldía de Medellín se analizará, mediante la Mesa de Paz y Convivencia en el Fútbol, las medidas que se tomarán en cuanto al uso del estadio, teniendo en cuenta la tensa situación que se está viviendo entre los hinchas del Independiente Medellín y su directiva, en especial con su máximo accionista, Raúl Giraldo, quien los increpó el pasado domingo tras la eliminación en la liga.

Estos son los restos de la infraestructura sanitaria de la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, luego de que fueran destruidos por parte de aficionados del Independiente Medellín. FOTO: FAISURY SÁNCHEZ ARREDONDO

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que la situación más indignante es que las mismas barras reconocieran la idea de cometer estos hechos contra el escenario y tratar de suspender el partido para generarle una sanción al club, todo con el fin de afectar las finanzas del club y las de Giraldo. “Estos tipos que tienen en la cabeza, por Dios. Son tan descarados de reconocer que tiraron bengalas e hicieron disturbios desde que empezó el partido, porque la intención de ellos es que se sancionara al equipo. La hinchada del equipo quería que su equipo fuera sancionado”, aseguró el secretario Villa Mejía. Lea aquí: Así se dio la protesta que llevó a cancelar el partido entre DIM y Flamengo

¿Y cómo metieron la pólvora?

Uno de los factores clave en estos incidentes y lo que llevó a que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidiera suspender el partido cuando apenas transcurrían dos minutos del encuentro fue el lanzamiento sostenido de pólvora, algo prohibido por la Conmebol bajo el argumento del riesgo para los aficionados y jugadores. Le puede interesar: Video | Destrozados con rastros de sangre: así quedaron algunos baños del Atanasio tras las protestas de hinchas del DIM El ingreso de estos elementos puso en tela de juicio el operativo de seguridad instalado en el estadio desde las 3:00 de la tarde, aseguró el coronel Bello, y el cual contaba con más de 700 unidades de la Policía Metropolitana y otros organismos que buscaban preservar la seguridad en este encuentro, el cual ya tenía el ambiente enrarecido por los comportamientos de Raúl Giraldo desde el pasado domingo. Así las cosas, se analizarán las cámaras de seguridad de la tribuna norte para establecer si hubo alguna complicidad de los cuerpos de seguridad privados contratados directamente por el club en el ingreso de estos artefactos, tal y como habría ocurrido en diciembre pasado en la final de Copa Colombia entre el Poderoso y Atlético Nacional, que también terminó en desmanes.

¿Qué pasó con las sanciones de la Copa Colombia?

A propósito del partido mencionado y lo expresado por la Alcaldía de Medellín sobre promesa de sanciones, multas y capturas a los responsables de estos altercados, el secretario de Seguridad indicó que los procesos de judicialización en contra de quienes fueron expuestos en un cartel avanzan satisfactoriamente, aunque los procesos con la justicia son lentos.

“De lo que pasó en el estadio en la final del año pasado hay una investigación penal, no administrativa, pero esos procesos toman tiempo. Pero va a haber capturas y judicializaciones. Y, a través del Inder, sobre lo de este jueves, esto se va a sumar al proceso”, aseguró el funcionario. Entre las acciones que se están desarrollando activamente, con base en el cartel difundido tras los desmanes de la final copera, el secretario aseguró que a varios de los implicados se les tiene restringida la entrada al estadio. “Se está prohibiendo el ingreso a varios de esos personajes que aparecían en el cartel. Se les empezó con la aplicación de la ley del fútbol y hay sujetos a los que se le han impuesto multas con 1 millón de pesos. Esto se suma a que estas personas, como mínimo, no pueden ingresar al estadio, por lo menos hasta el próximo año”, concluyó el secretario.

Bloque de preguntas y respuestas