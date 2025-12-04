Pantone presentó al blanco “Cloud Dancer” como el color del año 2026: los detalles de este tono

El Pantone Color Institute, considerado una autoridad líder en la previsión de tendencias cromáticas a nivel mundial, ha revelado su elección anual para el Color del Año 2026. Le puede interesar: “Dejó un gran legado”: murió Luis Alberto García, famoso actor colombiano que participó en Hasta que la plata nos separe En un movimiento que busca reflejar el espíritu cultural del próximo ciclo, el reconocido instituto ubicado en Michigan, Estados Unidos, seleccionó un tono de blanco denominado “Cloud Dancer”. Este color, según el instituto, busca ser un ancla de calma en un mundo en constante aceleración, proponiendo un contrapunto a la creciente presencia de la tecnología en la vida diaria.

“Un blanco ondulado y equilibrado”: la precisión del tono

El tono “Cloud Dancer” fue meticulosamente descrito por el instituto como “un blanco ondulado y equilibrado, imbuido de una sensación de serenidad”. Según Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del instituto, el color representa una “influencia tranquilizadora en una sociedad frenética, redescubriendo el valor de la consideración mesurada y la reflexión tranquila”. Eiseman enfatizó a CNN que el blanco está “asociado con nuevos comienzos” y “significa nuestro deseo de un nuevo comienzo”. Pero la elección del color no es casual. Desde 1999, el programa busca “destacar cómo lo que ocurre en nuestra macrocultura en un momento dado se expresa a través del lenguaje del color”, explicó Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto.

Los diferentes tonos de blanco han sido omnipresentes en la moda desde hace mucho tiempo. FOTO: Pantone Color Institute

Para ello, los expertos examinan referencias culturales, políticas y de estilo, afinando la selección hasta dar con el tono preciso y el nombre que evoque la imagen deseada. El nombre del color es tan crucial como el tono mismo. “Cloud Dancer”, con su “equilibrio entre matices fríos y cálidos”, fue seleccionado cuidadosamente para evitar connotaciones negativas. Pressman explicó la importancia de la precisión. “Si hubiéramos optado por un blanco ópticamente más brillante, no solo le restaría la sensación natural, la honestidad y la autenticidad que buscamos... sino que casi habla de esterilidad y aislacionismo, porque es frío”.

Tendencias en moda y diseño

Si bien el blanco ha sido un básico de la moda a través de la historia, el Cloud Dancer, según Eiseman, está ligado a siluetas ondulantes y el uso de telas naturales, como las plumas. La tendencia ya ha mostrado indicios en la alfombra roja. La Gala del Met de este año vio abundancia de plumas, incluida la memorable cola de 5.5 metros del vestido blanco de Diana Ross. Asimismo, el Louis Vuitton que lució Emma Stone en Venecia tenía un dobladillo abullonado, y la cantautora Rosalía optó por diseños limpios y vaporosos durante la promoción de su álbum Lux.

Diana Ross con su vestido en la Gala Met 2025. FOTO: Getty