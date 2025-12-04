Pantone presentó al blanco “Cloud Dancer” como el color del año 2026: los detalles de este tono

El Pantone Color Institute, considerado una autoridad líder en la previsión de tendencias cromáticas a nivel mundial, ha revelado su elección anual para el Color del Año 2026.
En un movimiento que busca reflejar el espíritu cultural del próximo ciclo, el reconocido instituto ubicado en Michigan, Estados Unidos, seleccionó un tono de blanco denominado “Cloud Dancer”.
Este color, según el instituto, busca ser un ancla de calma en un mundo en constante aceleración, proponiendo un contrapunto a la creciente presencia de la tecnología en la vida diaria.