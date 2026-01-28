x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

OMS pide mejorar alimentación escolar: 1 de cada 10 niños en el mundo tiene obesidad

En 2025, cerca de 188 millones de menores vivían con obesidad en el mundo, una cifra que supera por primera vez a la de niños con bajo peso.

  • En el mundo, se estima que 466 millones de niños reciben comidas en la escuela. Foto EL COLOMBIANO.
    En el mundo, se estima que 466 millones de niños reciben comidas en la escuela. Foto EL COLOMBIANO.
Europa Press
hace 3 horas
bookmark

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los países a promover políticas que garanticen que los alimentos y bebidas que ofrecen los colegios sean saludables y nutritivos, para lo que ha publicado una guía con recomendaciones basadas en evidencia para mejorar los entornos alimentarios escolares.

Le puede interesar: En enero se disparan hasta 35% las inscripciones al “gym”, pero muchos se retiran a los dos meses

“La alimentación de los niños en la escuela y los entornos que influyen en su alimentación pueden tener un profundo impacto en su aprendizaje y consecuencias para su salud y bienestar a lo largo de su vida”, ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha asegurado que brindar una buena alimentación en la escuela puede prevenir enfermedades en la etapa adulta.

En este sentido, la OMS ha explicado que las prácticas alimentarias se adquieren desde la infancia y, teniendo en cuenta que los niños pasan gran parte de su día en la escuela, esta se convierte en un entorno crucial para formar en hábitos alimentarios saludables que permanezcan a lo largo de la vida.

Se estima que 466 millones de niños reciben comidas en la escuela en todo el mundo, pero la OMS advierte que la información sobre la calidad nutricional de los alimentos que se les sirven es “limitada”.

En la directriz publicada, el organismo internacional recomienda establecer normas para aumentar la disponibilidad, compra y consumo de alimentos y bebidas saludables en las escuelas, a la vez que se limite el acceso a alimentos no saludables.

Junto a esto, apuesta por implementar intervenciones de estímulo para animar a los niños a seleccionar, comprar y consumir alimentos y bebidas más saludables. Estas intervenciones pueden incluir cambios en la ubicación, la presentación o el precio de las opciones de alimentos disponibles para los niños.

La OMS ha advertido que el sobrepeso y la obesidad infantil están aumentando en todo el mundo, mientras que la desnutrición sigue siendo un problema persistente. En 2025, aproximadamente uno de cada 10 niños y adolescentes en edad escolar vivía con obesidad en todo el mundo, lo que supone un total de 188 millones de menores, una cifra que supera por primera vez a la de niños con bajo peso.

Lea también: No confunda burnout con estrés, claves para entender la diferencia

En este contexto, ha enfatizado que las escuelas están “en primera línea” frente a esta problemática, pero ha puntualizado que las políticas por sí solas no son suficientes y se deben implantar mecanismos de seguimiento y cumplimiento para garantizar que las directrices se implementen de forma eficaz y coherente en las escuelas.

Según la Base de Datos Mundial de la OMS sobre la Implementación de Medidas de Alimentación y Nutrición, en octubre de 2025, 104 Estados miembros contaban con políticas sobre alimentación escolar saludable, y casi tres cuartas partes incluían criterios obligatorios para orientar la composición de la alimentación escolar. Sin embargo, solo 48 países contaban con políticas que restringían la comercialización de alimentos con alto contenido de azúcar, sal o grasas no saludables.

La OMS apoyará a los Estados miembros en la adaptación e implementación de la directriz mediante asistencia técnica, intercambio de conocimientos y colaboración.

Temas recomendados

Salud
Infancia
Alimentación
Programa de alimentación escolar
Obesidad
alimentos
OMS
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida