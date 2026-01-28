OMS pide mejorar alimentación escolar: 1 de cada 10 niños en el mundo tiene obesidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los países a promover políticas que garanticen que los alimentos y bebidas que ofrecen los colegios sean saludables y nutritivos, para lo que ha publicado una guía con recomendaciones basadas en evidencia para mejorar los entornos alimentarios escolares.

“La alimentación de los niños en la escuela y los entornos que influyen en su alimentación pueden tener un profundo impacto en su aprendizaje y consecuencias para su salud y bienestar a lo largo de su vida”, ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha asegurado que brindar una buena alimentación en la escuela puede prevenir enfermedades en la etapa adulta.

En este sentido, la OMS ha explicado que las prácticas alimentarias se adquieren desde la infancia y, teniendo en cuenta que los niños pasan gran parte de su día en la escuela, esta se convierte en un entorno crucial para formar en hábitos alimentarios saludables que permanezcan a lo largo de la vida.

Se estima que 466 millones de niños reciben comidas en la escuela en todo el mundo, pero la OMS advierte que la información sobre la calidad nutricional de los alimentos que se les sirven es “limitada”.

En la directriz publicada, el organismo internacional recomienda establecer normas para aumentar la disponibilidad, compra y consumo de alimentos y bebidas saludables en las escuelas, a la vez que se limite el acceso a alimentos no saludables.