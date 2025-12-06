Nequi se cayó este 6 de diciembre: fallas masivas impiden el ingreso y las transacciones

Nequi volvió a presentar una caída masiva este sábado 6 de diciembre, afectando el ingreso a la aplicación y varias de sus funciones esenciales. Desde las primeras horas de la mañana, miles de usuarios reportaron que no podían iniciar sesión ni completar pagos, transferencias o retiros. El mensaje que apareció al intentar ingresar —“Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...” — confirmó que la plataforma enfrentaba una interrupción generalizada. Lea también: Usuarios reportaron de nuevo caída de Nequi en plena temporada decembrina, ¿qué dice la app? Los registros de Downdetector mostraron un aumento acelerado de reportes desde las 9:00 a. m., superando el centenar en pocos minutos. Las ciudades con mayor afectación fueron Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Según los datos del portal, el 69 % de los usuarios informó fallas al iniciar sesión, el 23 % reportó problemas en el funcionamiento general de la app y el 8 % tuvo inconvenientes con las transferencias de dinero. La página oficial de estatus de Nequi clasificó varias funciones bajo la categoría de “Interrupción mayor”, lo que indica una afectación significativa o indisponibilidad temporal del servicio. Entre las operaciones más comprometidas se encuentran los envíos a Bancolombia, los retiros y recargas en corresponsales, las recargas a través de PSE y el uso de códigos QR Entrecuentas. Estas funciones, claves para la operación diaria de millones de usuarios, no estuvieron disponibles durante la mañana.

Otras características de la app mostraron fallas parciales o intermitencias, entre ellas el ingreso a la aplicación, los envíos entre usuarios de Nequi, los envíos desde Bancolombia hacia Nequi, los retiros en cajeros y las transacciones realizadas con la tarjeta Visa física o virtual. El único servicio que permaneció completamente operativo fue el pago por PSE, que continuó funcionando con normalidad. Ante los reclamos que comenzaron a circular en redes sociales, Nequi indicó que su equipo técnico trabaja para restablecer la plataforma “lo más pronto posible” y compartió su página oficial de monitoreo en tiempo real: https://www.nequi.com.co/status . La empresa reiteró dos recomendaciones que ya han sido comunicadas en otras ocasiones: no insistir en transacciones mientras la app presente inestabilidad, para evitar duplicidades y no desinstalar la aplicación, ya que reinstalarla no soluciona el problema y puede dificultar el reingreso. Le puede interesar: Nequi reporta fallas, otra vez: envíos y QR entre cuentas presentan interrupciones La caída de este sábado se suma a otras interrupciones recientes: el 1 de diciembre se reportaron fallas en envíos hacia Bancolombia, retiros por corresponsales y operaciones PSE. El 27 de noviembre también hubo errores masivos en pagos y acceso. La frecuencia de estos episodios comienza a generar preocupación entre los usuarios, especialmente en una temporada con alta demanda de transacciones digitales. Mientras Nequi restablece sus servicios, la recomendación para quienes necesitan completar pagos o retiros urgentes es usar alternativas como efectivo, tarjetas físicas u otras plataformas, y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la evolución de la falla. Preguntas sobre este artículo:

¿Por qué se cayó Nequi hoy 6 de diciembre?

Nequi reportó una “interrupción mayor” en varias de sus funciones, lo que impidió el acceso y afectó pagos, retiros y transferencias desde la mañana.

¿Qué servicios de Nequi están fallando?

Presentan fallas los envíos a Bancolombia, retiros y recargas en corresponsales, recargas por PSE, QR Entrecuentas y el ingreso a la app.

¿Qué recomienda Nequi durante la caída?